Можуть зіпсувати головний наратив Кремля: участь США в переговорах вкрай невигідна для росіян
- Російська сторона наполягала, аби на переговорах у Стамбулі американської делегації не було, щоб зберегти потрібну їй "картинку".
- Екссекретар Польської делегації у Парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що поки не буде розв'язане питання агресії Росії та законності її членства в ООН, міжнародний порядок буде під загрозою.
Російська делегація не хотіла присутності представників США під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Росіяни прагнули, аби картинка цієї зустрічі нагадувала переговори 2022 року, а тоді американців за столом переговорів не було.
Про це в етері 24 Каналу зазначив екссекретар Польської делегації у Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, пояснивши, що росіяни використовують ці переговори для свого іміджу і хочуть показати, що вони буцімто готові вести діалог.
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Який ключовий меседж щодо Росії має бачити світ
Кульпа нагадав, що у Стамбульських домовленостях 2022 року було вказано, що члени Ради Безпеки ООН могли б бути гарантами перемир'я. Він висловив думку, що це гарна ідея, але за однієї умови – якщо вигнати Росію з ООН.
"Бо членом ООН є СРСР, Росія в Радбезі перебуває нелегально. Можна було б використати цей аргумент, аби повернути Радбезу ООН можливість бути гарантом, бо Росія блокує увесь міжнародний порядок", – наголосив Кульпа.
Сьогодні, за переконанням екссекретаря Польської делегації у Парламенті НАТО, не варто очікувати від Росії дотримання миру. З його слів, якщо оцінювати поведінку росіян, то це нагадує гру, яка націлена на те, щоб показувати світу, що чорне – це біле й навпаки.
Вони хочуть замазувати картину, в якій вони є злочинцями, які напали на країну, яка добровільно здала ядерну зброю. Це має бути основним меседжем, який світ повинен отримувати,
– підкреслив Кульпа.
Він також підсумував, що без розв'язання питання російської агресії, членства Росії в ООН, повернення можливості міжнародних інститутів справлятися з викликами війни, світ буде занурюватися у беззаконня, яке поширюватиметься всюди.
Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, які стали першою прямою зустріччю країн з 2022 року. Як вона пройшла, про що заявила українська сторона – читайте в матеріалі.