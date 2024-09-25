Україна покладає великі надії на допомогу Індії в досягненні мирної угоди з Росією, — Politico

Politico стверджує, що Україна обрала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді своїм головним посередником для переговорів з Росією. Він утримується від засудження російської агресії, але виступає за повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

Про те, що Індія є великою надією Києва на укладення мирного договору, виданню Politico заявив неназваний український чиновник.

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Моді хоче, щоб Україна пішла на поступки

За словами чиновника, під час літніх перемовин з Києвом Моді нібито дав зрозуміти, що Україні доведеться піти на певні компроміси, проте вони не повинні включати відмову від територій на користь Росії.

Водночас Україна все частіше розглядає Індію як ідеального посередника у переговорах із Кремлем. Мовляв, саме Нью-Делі може бути "єдиним глобальним гравцем", який здатен вести переговори як з Москвою, так і з Києвом.

Відносини між Вашингтоном і Москвою перебувають у стані глибокого заморожування. Спроби таких країн, як Саудівська Аравія, зіграти роль миротворця провалилися, тоді як Китай звинувачують в активній допомозі Москві у військових діях, а Зеленський лише цього місяця розкритикував уряд Бразилії за те, що він став "проросійським",

– зауважили журналісти.

Тим часом міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар, заявив, що у них немає мирного плану щодо війни в Україні, пише The Hindu.

Він сказав, що Індія спілкується з обома сторонами, намагаючись зрозуміти, як можна прискорити мирні переговори.

Це свого роду розвідка, яку ми проводимо. Я маю на увазі, що у нас немає мирного плану,

– сказав Джайшанкар.

Також Субраманіям Джайшанкар повідомив, що уряд ділиться бесідами, які він вів з однією стороною, з іншою.

До слова, 23 вересня президент України мав зустріч із Моді у Нью-Йорку. Відомо, що вони обговорювали питання подальшої співпраці, а також реалізацію Формули миру й підготовку до другого саміту миру.