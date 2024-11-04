Чи були прямі перемовини між Росією та Україною: Єрмак дав чітку відповідь

Керівник Офісу Президента заявив, що прямих переговорів із Росією немає. Міжнародні угоди можливі лише за участі третіх країн, готових підтримати Україну.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна не має жодних прямих переговорів з Росією. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на телемарафон.

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Що відомо про чутки про переговори

Зокрема, Єрмак зазначив, що повідомлення, ніби між Україною та Росією існують домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, не відповідає дійсності. За його словами, у цьому питанні Україна взаємодіє з іншими державами через спеціальні конференції, але без участі Росії.

Зверніть увагу! Єрмак розповів, що такі конференції вже відбулися з питань енергетичної та продовольчої безпеки. Остання з них, присвячена енергетичній безпеці, проходила за підтримки Катару, і після неї було визначено основні принципи для мирного плану.

Якщо треті країни, наприклад, Катар чи Туреччина, згодом укладуть угоди з Україною та окремо з Росією для забезпечення цих принципів, то Україна готова їх розглянути.

Що мені відомо на сьогодні: поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України,

– додав керівник Офісу Президента.

На уточнення, чи вимагали міжнародні партнери від України не атакувати певні об’єкти на території Росії, Єрмак відповів, що таких вимог не було, але вони готові підтримати ініціативу щодо угод у сфері енергетичної безпеки за умови, що вони будуть укладені за посередництва третьої сторони.