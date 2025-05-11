Пєсков пояснив заяву Путіна про прямі перемовини з Україною

Дмітрій Пєсков пояснив слова Владіміра Путіна щодо готовності до прямих переговорів з Україною. Він зазначив, що це буцімто показує серйозний підхід та реальний намір знайти мир між Києвом та Москвою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова у коментарі для російських ЗМІ.

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Що сказав Пєсков про слова Путіна про переговори

За словами Дмітрія Пєскова, мирне рішення щодо війни в Україні можна знайти лише "в ході нинішніх, серйозних переговорів". Зокрема, він заявив, що готовність до цих переговорів була нібито показана та продемонстрована президентом Росії.

З усім тим, прихвостень глави Кремля далі пішов за традиційною пропагандистською методичкою та почав що, мовляв, Росія не бачила реального припинення вогню з боку Києва.

Багато москвичів, багато гостей нашого міста були свідками... Атаки безпілотників, зачинені аеропорти, поставлений під загрозу повітряний рух. Хіба ви не були тут свідками? Ви самі все бачили,

– сказав Пєсков.

На питання журналіста про те, чи означає, що, як тільки російське припинення вогню закінчиться, бойові дії продовжаться, прессекретар Путіна цинічно відповів: "Звичайно".

Як у ще Кремлі коментують заяву президента Росії

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі пропагандистам сказав, що російська сторона запропонувала Україні переговори 15 травня, у четвер.

"Готові почати з самого ранку, хто очолить російську делегацію – ми повідомимо найближчим часом", – сказав прихвостень Путіна.

Він також заявив, що наразі у Кремлі очікують реакцію української влади.

Зокрема, Ушаков зазначив, що була зроблена пропозиція щодо переговорів без умов, тож "треба поїхати та почати переговорювати". На його думку, це "достатньо просто, якщо люди цього хочуть, звісно", хоча він забув нагадати, що саме Росія весь час намагається зірвати перемовини та відтягнути мирний процес та закінчення війни.

Прокоментувала заяву Путіна й офіційна представниця мзс Росії Марія Захарова. Вона заявила росЗМІ, що "варто дочекатися реакції тих, кому перемовини були запропоновані".