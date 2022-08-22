Буде ще більше пропозиції "перерви" і "перемовин", – в ОП припустили подальші кроки росії

росії не вдається і не вдасться отримати перевагу чи тим більше перемогу у війні з Україною. Як наслідок, ситуація в самій імперії починає погіршуватися.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк припустив, що ж росія робитиме далі. Адже ця криза з всіх сторін буде тільки посилюватися.

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росія входить у глибоку військово-кадрову кризу: мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш,

– каже Подоляк.

За його словами, в хід ідуть боржники за кредитами, в'язні та охоронці російських супермаркетів "Пятёрочки".

Радник керівника ОП впевнений, що це означає, що скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів.

Що відбувається у переговорах між Україною та росією

Ці переговори давно призупинили. Усе залежатиме від успіхів України на полі бою. Коли ми займемо достатньо сильну позицію, тоді їх можна буде й продовжувати і вимагати в росії усе, що нам треба. росія ж хоче переговорів вже. Ця позиція, звичайно, не є щирою. Михайло Подоляк розповідав, що це пастка насправді.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову запропонував Володимиру Зеленському зустрітися з путіним. росія у відчаї хоче переговорів з Києвом, аби хоч якось закріпити свої позиції у війні з Україною. Подоляк розповідав, що путін попросив Ердогана, щоб той під час зустрічі з Зеленським посприяв переговорам.

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