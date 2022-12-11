"Фіговий листок для переозброєння": Лондон застерігає Київ щодо переговорів із Росією

Переговори можуть стати прикриттям для переозброєння Росії. Впевненості в тому, що вони будуть реальними, поки немає.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Він додав, що його країна хотіла б бачити мирні перемовини якомога раніше, однак вони повинні бути справжніми.

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Переговори можуть бути прикриттям для переозброєння Росії

За словами Клеверлі, хоча Британія й хоче, щоб мирні переговори провели "краще раніше, ніж пізніше", саме Україна повинна встановити для них параметри.

Будь-які переговори повинні бути реальними, вони повинні бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для російського переозброєння і подальшого набору солдатів,

– заявив міністр.

Він додав, що не бачить ніяких сигналів від російської сторони, які давали б впевненість, що кремлівський диктатор Владімір Путін увійде в ці перемовини з добрими намірами.

"Загальна риторика все ще залишається дуже конфронтаційною", – підсумував Клеверлі.

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