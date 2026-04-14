Після "успіхів" на фронті: у Кремлі змінюють підхід до переговорів
Російська влада ігнорує невдачу весняно-літньої наступальної кампанії, заявляючи про її "успішність". У Москві стверджують, що це дає змогу змінити підхід до можливих мирних переговорів.
Про це у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Чому Росія має намір змінити підхід до переговорів?
У Кремлі наголосили, що ситуація на фронті наразі складається на користь Росії, тож підхід до мирних переговорів буде переглянуто.
Дійсно, СВО просувається, і в Києві прекрасно знають і усвідомлюють те, що в міру просування, у міру того, як ось ця позитивна для нас динаміка починає домінувати, то і, звичайно, скажімо так, ну і переговори будуть йти інакше,
– заявив Пєсков.
Важливо! Попри домовленості про "Великоднє перемир'я" атаки російських військ на фронті не вщухали – подекуди обстріли навіть посилились. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що подібне Путін планує повторити й на 9 травня, оскільки для Кремля "важливе усе, що пов'язане із цією датою". Шарп переконаний, що для Путіна було б цілком логічно вийти з ініціативою перемир'я на 9 травня.
Яка нині ситуація на фронті?
14 квітня українські сили ліквідували 29 російських військових, які намагались проникнути в тил українських позицій у Сумській області через газову трубу та складні погодні умови.
13 квітня у ЗСУ повідомили, що українські підрозділи відійшли від населеного пункту Миропільське, що на Сумщині, оскільки тривають інтенсивні бої, а противник має перевагу. Водночас оборонці наголосили, що оборона триває – бійці завдають противнику вогневих ударів з артилерії та безпілотників.
Впродовж тривалого часу ворожі війська не мають суттєвих просувань на жодному тактичному напрямку, а стратегія інфільтрації зазнає невдач. Тоді як Сили оборони України покращують свої позиції біля Лиману та звільняють сотні квадратних кілометрів на Дніпропетровщині.