Подоляк пояснив, чому переговори з росією наразі неможливі
Україна у жодному разі не піде на переговори з росією у теперішній ситуації. Новий умовний "Мінськ-3" може буквально знищити державу.
Про це в інтерв'ю 24 каналу ексклюзивно заявив радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк. Він наголошує, що перемовини з росією у теперішніх умовах повторять для України сумнозвісний період Руїни.
Важливо Протягом 2 – 3 місяців "невеличка детонація" супроводжуватиме склади росії, – Подоляк
Чому не можна зараз вести перемовини з росією
За словами Подоляка, окупанти не просто так постійно вкидають думку, що потрібно змусити Україну сісти за стіл переговорів. Вони хочуть закріпити за собою нещодавно окуповані території. А далі – просто добивати державу.
Якщо ми сьогодні зафіксуємо за умовним "Мінськом-3" нову лінію розмежування, то отримаємо не Україну, а сумнозвісну Руїну, – наголошує Михайло Подоляк.
Наслідки для України від таких перемовин будуть катастрофічними. Ось лише кілька потенційних варіантів, що буде у такому разі далі:
- росія вважатиме, що перемогла.
- росія постійно провокуватиме та погрожуватиме Україні щодо наступного етапу війни, загострення тощо.
- росія не відмовиться від подальших планів щодо окупації усієї Чорноморської акваторії.
- З України поїдуть усі гроші. Ніхто не буде інвестувати в державу, яка "завмерла" у повномасштабній війні.
- Люди не будуть повертатися. Ніхто не захоче їхати, до прикладу, Харків чи Миколаїв, де у будь-який момент можуть відновитися обстріли.
Подоляк наголошує – держава почне різко занепадати. Україна не зможе відновити експортний потенціал в сільському господарстві, металургії, хімії тощо. Будуть проблеми з електроенергією, адже Запорізька АЕС перебуватиме під контролем окупантів.
Виникне величезна кількість проблем. Тому оці всі розмови про переговори, які потрібно вже розпочинати – це фактично розмови про те, щоб Україна перестала існувати. Якщо не через війну, то через швидкий занепад, – підкреслив Михайло Подоляк.
Якщо переговори будуть, але Україна відкине ультиматуми росії
За словами Подоляка, це також нічого не дасть Україні, а лише погіршить ситуацію. Умовно росія вимагатиме відкинути претензії на Херсон та інші окуповані території. Звісно, що Україна на таке взагалі не погодиться.Важливо! Повне інтерв’ю з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком – дивіться на ютубі 24 каналу о 18:00.
Цілком можливо, що на час перемовин буде певне перемир'я на фронті. Коли Україна побачить, що домовитися з росією на адекватних умовах неможливо, то доведеться відновлювати бойові дії. І тоді окупанти почнуть масово істерити, що Україна зацікавлена у війні.
"Уявимо, що переговорний процес триває 7 днів. За цей час окупанти показово не вестимуть обстріл територій – буде певне затишшя. Коли ми відмовимося від вимог росії, то будемо відновлювати бойові дії. І що скаже росія? Вони істерично кричатимуть у всіх європейських ЗМІ, що пішли на перемир'я, а Україна хоче воювати. І нібито всі наслідки, які будуть, – це провина України. Нам це потрібно?" – пояснює Михайло Подоляк.
Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу о 18:00
Нагадаємо, на думку експосла США в НАТО та колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, зараз вести адекватні переговори з росією нереалістично. Адже путін буквально хоче захопити Україну.