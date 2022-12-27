У Путіна знову істерика через "формулу миру" Зеленського: заговорили про "здоровий глузд"

Російські військові не можуть похизуватися перемогами на фронті. Також зазнають поразки у Кремлі на дипломатичному фронті. Тож на фоні цього продовжують розкидатися безглуздими заявами.

Речник Путіна Дмітрій Пєсков вкотре підтвердив кровожерність країни-агресорки, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Він вирішив послатися буцімто на "здоровий глузд". Під час таких заяв вкотре почуваєшся героєм "1984" Орвелла.

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Росія прагне "миру" на своїх умовах

Балакаюча голова з Кремля завуальовано наголосила на тому, що кровопролитна війна триватиме. І що ні на чиїх умовах про мир Росія говорити не збирається. Буде або так, як хочуть росіяни, або ніяк.

Орієнтувалися лише на свої (умови – 24 канал). І на здоровий глузд,

– наголосив Пєсков.

Цими словами він цинічно прокоментував питання можливості Москви йти на перемовини на умовах Києва.

Пєсков образився на пропозицію Кулеби

Зауважимо, що відповідна заява не з'явилася з неба. Таким чином Пєсков відреагував на ініціативу провести мирний саміт до кінця лютого. З нею напередодні виступив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Щодо участі Росії у цьому саміті, то в Кулеби чітка та непохитна позиція. За його словами, країну-агресорку можна буде запросити лише після того, як вона відповість за всі скоєні воєнні злочини перед міжнародним судом. Водночас він нагадав, що заяви Кремля про бажання переговорів і реальні дії суттєво відрізняються.

Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне,

– пояснив Кулеба.

Нагадаємо, що під час саміту G20 Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Вона включає низку пунктів, які дозволять припинити війну. Мовиться про:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Тоді ж Пєсков без зволікання відреагував на відповідну пропозицію. Понад місяць тому він знову цинічно звинуватив Україну у тому, що вона відмовляється від мирних переговорів. Насправді ж, наша держава проти того, щоб усе було за сценарієм Кремля. Адже він аж ніяк не передбачає звільнення захоплених територій і відведення військ.