23 серпня прем'єр-міністр Індії відвідає Україну. Це буде першим в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави.

У день, коли росіяни масовано обстріляли Київ, а один зі снарядів зруйнував корпус дитячої лікарні "Охматдит", прем'єр Індії Наренда Моді перебував із візитом у Москві, де закликав Путіна до "діалогу" та висловлював свою готовність сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

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Не посередник, а посланець

Водночас, як пишуть ЗМІ, Моді відмовився виступати у ролі посередника між Києвом і Москвою.

Небажання індійського прем'єра втручатися в українсько-російське протистояння частково пояснюється залежністю Індії від російської дешевої нафти і зброї. Так, Нью-Делі утримується від критики Москви за повномасштабне вторгнення, яке триває вже третій рік, і збільшило закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

Його візит в українську столицю 23 серпня буде спробою збалансувати зв’язки з Вашингтоном і Москвою.

Втім, зазначають журналісти, індійський прем'єр погодився передавати повідомлення між Путіним і Зеленським.

Про що буде розмова Моді і Зеленського

Візит Моді до Києва буде обмежений кількома годинами з міркувань безпеки.

З точки зору України, для Зеленського важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні. Про це виданню сказала особа, ознайомлена із цим питанням.

Індія займає центральне місце у прагненнях Зеленського залучити на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня. Спроби заручитися їх підтримкою цьогоріч провалилися.

Індія була серед країн на червневому саміті в Швейцарії, які не підписали остаточну заяву, що стало ударом по амбіціях України розширити підтримку у її війні.

Зустріч з Моді навряд чи принесе будь-які серйозні результати, хоча кілька угод, зокрема щодо сільського господарства та оборони, перебувають у роботі.

Індія є найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю тезу, збільшивши виробництво власної оборонної промисловості.

Українська державна компанія "Зоря-Машпроект" веде переговори з індійськими компаніями приватного сектора про спільне виробництво газових турбін, які використовуються на військових кораблях. Дві країни також обговорюють виробництво літаків і авіаційних двигунів в Індії.