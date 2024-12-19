Переговорів з Росією в звичному розумінні не буде: головне з інтерв'ю Подоляка

Поки Україна висловлює готовність до встановлення миру та артикулює свою чітку позицію на міжнародних майданчиках, Путін ховається за погрозами та вливає величезний ресурс на воєнні дії.

На яких умовах сторони таки можуть сісти за перемовний стіл, і яку роль в цьому зіграє Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Два сценарії переговорів з Росією

"В класичному розумінні, коли є країни чи перемовні групи, які мають позицію і намагаються віднайти компроміс, — таких переговорів з Росією не буває. Росія побудована так: або вони щось ультимативно вимагають, або в них щось ультимативно вимагають", – пояснив Подоляк.

По-перше, зараз світ не готовий до чітких ультимативних звернень до Росії, з нею досі намагаються домовлятися.

По-друге, для того щоб Україна з коаліцією могла щось вимагати, необхідні інструменти примусу Росії, яких, на жаль, все ще немає в повному об’ємі.

Позиція Путіна – це домінації в Україні у мовному питанні, в церкві та в інформаційному полі. На жодну з цих умов Україна категорично не згодна.

Натомість глобальне тимчасове замороження на цьому етапі війни буде трактуватися російською пропагандою, як поразка демократичної коаліції на світовому рівні.

Позиція України чітка і послідовна: проводимо переговори в будь-який момент на базі міжнародного права з інструментами примусу Росії. Так, ці переговори не будуть ідеальними, навряд ми отримаємо всі інструменти для встановлення тотальної справедливості, але це таки будуть переговори під примусом,

– пояснив радник голови ОПУ.

Утім, є і другий варіант: все відбувається з примусу Росії до України на певні поступки. Тобто зупинка війни відбудеться на певний час і за рахунок країни, на яку напали.

Умови України щодо миру

Подоляк переконаний, що Україна завжди залишатиметься під ударом Росії до повної поразки Кремля. Навіть якщо війна буде заморожена, наступним кроком Кремля буде масштабний інформаційний удар, зокрема розпалювання внутрішньої ворожнечі через осіб, які працюватимуть на Путіна.

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Як Україна може себе убезпечити?

Через гарантії, які можуть реалізуватися через участь у безпековому альянсі, до прикладу. Інші європейські держави також беруть відповідальність за настання наступного етапу війни Росії проти України.

Через інвестиції, і не лише на державні оборонні замовлення. Це суттєво підвищить вагу мілітарної компоненти української економіки.

Чітке покарання Росії. Якщо вона безкарно отримає території, акти агресії знову повторяться.

В чому зараз перевага позиції Трампа

Наразі новообраний президент США артикулює плани щодо можливостей переговорів між Україною та Росією. Подоляк вважає, що Трамп – політик харизматичного типу, він постулює домінування через риторику: "Я зараз відкриваю двері, ми зараз або домовимося, або далі…". І він не говорить, що буде далі.

Це претензія на глобальне лідерство. На мій погляд, це непогано виглядає, але варто подивитися, що буде далі. Поки що Трамп поводиться технологічно практично ідеально, заохочує сторони, розглядає сценарії, дає можливість сторонам сформулювати свої позиції, і Україна це робить на різних майданчиках,

– зауважив політик.

Натомість Росія не транслює свої позиції, а її так звані "цілі СВО" можна перекласти: "ми хочемо, щоб Україна зникла".

Наразі Трамп формує коридори, в рамках яких сторони можуть провести неформальні дебати та дискусії. І спостерігає за поведінкою сторін, модерує процес.

Однак Трамп поки помиляється в одному, вважає Подоляк, – в сподіваннях вибудувати з Росією конструктивні зв’язки та пошукові можливостей для переговорів.