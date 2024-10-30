Україна та Росія ведуть переговори про припинення ударів по енергооб'єктах, – FT

Україна та Росію ведуть переговори щодо взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Посередником у них виступає Катар.

Втім, реалізації цієї угоди може перешкоджати присутність українських військових в Курській області. Про це пише Financial Times із посиланням на обізнані у питанні джерела.

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Що відомо про переговори України та Росії

За інформацією джерел видання, Україна прагнула відновити переговори за посередництва Катару, адже в серпні цього року сторони були близькі до вкладання угоди, втім, все зірвалося через вторгнення ЗСУ в Курську область.

Є дуже попередні переговори про потенційне відновлення. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів,

– заявив один із дипломатів.

Ця угода може стати найзначнішою деескалацією з початку повномасштабного вторгнення Росії. У виданні заявили, що президент Володимир Зеленський зазначав, що угода про припинення атак на об'єкти енергетики може свідчити про готовність Москви до участі в реальних переговорах для завершення війни.

Високопоставлений український чиновник розповів виданню, що останніми тижнями сторони вже зменшили удари по енергетичних об'єктах, оскільки про це раніше домовилися розвідувальні служби обох країн.

У виданні нагадали, що Росія вже знищила половину всіх енергетичних потужностей України, тому з наближенням зими ситуація може значно погіршитися, якщо атаки продовжаться. На цю мить Київ залежить від атомної енергетики та імпорту з країн Європи.

Раніше обидві країни визнали, що припинення взаємних ударів по енергетиці та нафтопереробних заводах відповідає їх спільним інтересам.

Чи погодиться Путін припинити удари по енергооб'єктах України

Разом з тим, видання повідомляє, що, за словами колишнього високопосадовця Кремля, який ознайомлений із перебігом переговорів, Путін навряд чи погодиться на таку угоду, поки російські війська не витіснять ЗСУ з території Курської області.

Поки українці топчуть землю в Курську, Путін завдаватиме ударів по енергетичній інфраструктурі Зеленського,

– сказав співрозмовник.

Водночас джерела в українській владі зазначають, що Київ буде продовжувати завдавати удари по нафтопереробних потужностях Росії, щоб чинити тиск на Москву під час переговорів. Наразі в Києва немає інших важелів для змушення Москви до переговорів, окрім ударів по об'єктах енергетики та нафтовій галузі на території Росії.

Як пише видання, попередній раунд переговорів зірвався через вторгнення ЗСУ в Курську область, що відбулося в момент, коли офіційні особи почали планувати особисту зустріч у Досі.

Катар виступив посередником у цих переговорах після Саміту миру, що відбувся в червні, на який Росію не запросили.

У Кремлі відмовилися коментувати цю ситуацію. Своєю чергою в Офісі президента України на запит журналістів повідомили, що було кілька спроб укласти подібну угоду, але всі вони не увінчалися успіхом. Четверо високопосадовців з України додали, що восени минулого року Київ і Москва досягли так званої "мовчазної згоди" про ненапад на енергетичні об'єкти один одного.

Внаслідок цього, стверджують два українських та одне американське джерело, Росія взимку утрималася від масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. За їхніми словами, ця угода мала стати основою для формальної домовленості.

Чому Росія відновила атаки на енергооб'єкти України

У лютому та березні цього року Київ відновив атаки БпЛА на російські нафтові об'єкти, намагаючись посилити тиск на Москву.

Попри попередження Білого дому про припинення ударів, Київ продовжував атаки, що Москвою було сприйнято як порушення угоди.

У відповідь Росія пішла на ескалацію, завдавши ракетних ударів по електростанціях на всій території України, зокрема зруйнувавши Трипільську ТЕС, розташовану за 40 кілометрів від Києва.