Україна перехопила ініціативу, а не зірвала перемовини: який процес намагався організувати Катар

Україна та Росія, за інформацією західних ЗМІ, нібито проводили в Катарі непрямі перемовини щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак Київ буцімто "зірвав" їх, розпочавши операцію у Курській області.

Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що це маніпулятивна інформація в основному меседжі, адже Україна в цьому матеріалі представлена у негативному світлі. Також повідомлялось, що Росія спростувала факт проведення непрямих перемовин з Україною.

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Необхідна, але недостатня умова для перемоги

Стаття у виданні The Washington Post, на думку політолога, фактично легітимізує путінську агресію і ті умови, на які Україна ніколи б не мала погоджуватись.

Де договороспроможність і віра до росіян? Хіба Путін – не агресор, не воєнний злочинець, а договороспроможна відповідальна сторона? Яким чином тоді ми маємо карати воєнних злочинців?

– наголосив він.

Ті, хто завдяки Україні хотіли б домовитись з Путіним, зняти з Росії санкції та торгувати як раніше, мають розуміти, що завтра конфлікти як в Україні будуть по усьому світу. Наприклад, Венесуела, за його словами, може захопити Гаяну, а Північна Корея буде нав'язувати свій порядок денний на Корейському півострові тощо. Відповідальні політики не мають цього допустити.

Якщо і були якісь спроби домовлятися, то перехопивши ініціативу на одній з ділянок фронту, а не зірвавши перемовини, Україна тепер примушує рахуватися з нашою суб'єктністю тих, хто не погоджувався з нею, зокрема, на Заході,

– підкреслив Валерій Димов.

Тому західні партнери мають конкурувати у тому, як допомогти Україні виграти, тому що меседжу "не дати програти Україні" – нам мало.

Це необхідна, але недостатня умова для того, щоб перемогти Путіна і відновити у світі не право сили, а силу права. Проте щоб це зробити потрібно застосувати силу. Україна це зараз робить, і жодні домовленості не зможуть припинити те, що вже відбулося. Всі війни закінчуються документом, який фіксує умови переможця. Посередині жодна війна не завершувалась,

– зазначив політолог.

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило, що нібито проводились непрямі переговори між Україною та Росією, посередником у яких виступив Катар. Результатом перемовин мала стати угода щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Її планувалось укласти у серпні, проте Україна нібито зірвала переговори, розпочавши операцію у Курській області.