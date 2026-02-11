Зеленський відповів, коли може відбутися новий раунд тристоронніх переговорів у США

Дипломатична робота для встановлення миру в Україні триває. Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів може відбутись у вівторок чи у середу у США.

Про це пише Bloomberg News.

Коли відбудеться новий етап перемовин?

За словами глави держави, наразі невідомо чи погодиться російська сторона на проведення переговорів у США. Втім, попередньо очікується, що новий етап зустрічей у межах мирного врегулювання війни в Україні відбудеться у вівторок чи середу.

Серед тем, які планують обговорити – ініціатива США щодо створення вільної економічної зони як буфера на Сході України. Але, як зазначив Зеленський, і Київ, і Москва до такого варіанту ставляться скептично.

Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони – ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими – повернімось до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати,

– сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що Америка має уточнити свою позицію у питаннях щодо контролю буферної зони.

"Якщо це наша територія – а це наша територія – то країна, чия це територія, повинна нею керувати", – сказав Зеленський.

Водночас Київ планує обговорити із Вашингтоном у двосторонньому порядку післявоєнну відбудову України та деякі економічні питання. Для цього у складі делегації з'явиться міністр економіки Олексій Соболєв.

Деталі можливого формату зустрічі та повний склад делегацій поки що не розголошуються.

Як минула тристороння зустріч в Абу-Дабі?

Зеленський назвав діалог в ОАЕ між Україною, Росією та США конструктивним. За його словами, якщо переговори триватимуть й надалі позитивно, то війна може закінчитися протягом кількох місяців.

Переговори 4 та 5 лютого в Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та тому, як це будуть контролювати США. Втім, сторонам не вдалось узгодити деталі.

Коментуючи хід мирних переговорів, спецпосланець США Стів Віткофф повідомив, що "попереду ще багато роботи". За його словами, обговорення триватимуть, і "в найближчі тижні очікується подальший прогрес".