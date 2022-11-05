У Байдена пояснили, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини

Зараз Росія знову почала говорити про те, що хоче "мирних переговорів" з Україною. У США підтримують позицію української сторони.

Безпековий радник США Джейк Салліван під час брифінгу 4 листопада сказав, що Байден визначився з позицією щодо "мирних переговорів" від самого початку повномасштабної війни – ніщо не обговорюється про Україну без України. Про це пише 24 канал.

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Що потрібно зробити Росії для переговорів з Україною

Салліван нагадав, що на фоні розмов про "мирні перемовини" росіяни хочуть залишити території, які оголосили анексованими й це є неприйнятно, зокрема це неприйнятно за статутом ООН. При цьому він підкреслив, що Росія – єдина країна, яка може швидко закінчити цю війну.

Цю війну можна легко зупинити, просто зупинивши свою атаку, зупинивши свою окупацію. Саме це вона (Росія – 24 канал) має зробити із нашої точки зору,

– сказав радник Байдена.

Що означає перемога для України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що мирний план був озвучений президентом Зеленським на засіданні Генасамблеї ООН. Він широковідомий та базується на тих принципах, проти яких важко виступати тому, хто поважає статут ООН, територіальну цілісність, міжнародно визначені кордони та міжнародне право, яке передбачає відповідальність за кримінальні злочини.

Перемога наша – це повернення нашої територіальної цілісності, це компенсація за все, що загарбники зробили з нашої країни, це повернення всіх наших людей, які знаходяться там, це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки,

– сказав Єрмак.

Він наголосив, що після перемоги Україна потребує чітких гарантій безпеки, щоб війна ніколи не могла повторитися знову.

До теми – брифінг Саллівана та Єрмака: дивіться відео