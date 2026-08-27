Переговори України та Росії можуть поновитися у вересні: Буданов розповів про участь США
Дипломатичні контакти та спроби розблокувати діалог між Україною та Росією знову повертаються на порядок денний. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про можливе відновлення переговорного треку вже у вересні.
За його словами, наразі дипломатичний процес перебуває на паузі, проте його планують "оживити". Про це посадовець розповів у коментарі виданню Новини.LIVE.
Зустріч делегацій та роль США
Буданов зауважив, що наступні важливі події в рамках консультацій можуть відбутися вже першого місяця осені. На запитання про те, чи йдеться саме про зустріч українських і російських переговорників, посадовець підтвердив таку ймовірність і наголосив на залученні американської сторони.
Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими вже ж. Без них ніяк,
– сказав керівник Офісу президента.
Контекст переговорного процесу
Раніше в Офісі президента зазначали, що наразі йдеться насамперед про технічну частину консультацій, а не про негайне завершення бойових дій. Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Валерій Залужний оцінив умови для відновлення мирних переговорів з Росією.
Також як вже повідомлялося на нашому сайті, Буданов раніше розповідав про сигнали щодо можливої готовності до діалогу.
Зі свого боку колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог висловився щодо ролі американців у перемовинах. Він підкреслив, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер неодноразово зустрічалися з російською стороною, але досі не приїжджали до України. За словами Келлога, переговорники мають розуміти, через що проходить українська сторона та як виглядає ситуація на місці.