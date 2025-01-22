Трамп висунув серйозний ультиматум: за яких умов Путіну доведеться сісти за стіл переговорів

Після інавгурації Дональда Трампа його привітав Володимир Зеленський і назвав сильною людиною, яка разом з українцями може досягти миру. Своєю чергою новий президент США пообіцяв закінчити усі війни й додав, що Росія виснажена.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що важко не погодитися зі словами Трампа про виснаження та втому росіян від війни. Російська економіка перебуває у дуже поганому стані.

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Як Трамп може натиснути на Путіна

Дональд Трамп сказав про високу інфляцію. Безсумнівно, він добре обізнаний з тим, що каже. Ба більше, про наслідки санкцій і великі проблеми навіть говорять російські чиновники.

Серйозного дослідження потребує тарифна політика, тобто збільшення мит для Росії. Наразі вони вже запроваджені щодо канадських і мексиканських товарів. Наразі у Росії серйозно здешевів долар. Це може призвести до серйозних економічних та політичних процесів у світі.

Сьогодні Трамп висунув серйозний ультиматум Путіну, сказавши, що він не втримається, якщо не погодиться на переговори. Санкції, які ввів ще Джо Байден, не скасують. Тому без допомоги Китаю Росія не витримає цю війну,

– наголосив Валерій Клочок.

Якщо Трамп залишиться послідовним у питанні санкційного тиску на Росію, то у Путіна не залишиться іншого виходу, окрім переговорів. Друга половина 2025 року може стати критичною для Путіна та його армії. Наразі певний запас міцності є, зокрема через те, що Європа збагатила російський бюджет, купуючи нафту.

Далі все залежатиме від Трампа. Йому залишилося зробити лише крок, щоб підштовхнути Путіна до переговорів. Скоріш за все, зараз відбувається прорахування економічних ризиків для США.

Невипадково Путін зробив заяву, що готовий до переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни полягатиме в компромісах з обох боків. Це найлегший варіант, щоб реалізувати ціль Трампа – зупинити війну,

– додав Валерій Клочок.

Навряд чи Трамп готовий йти шляхом суттєво збільшення допомоги Україні, щоб звільнити її від російської армії. Зараз йому найважливіше досягти припинення вогню.

Зауважимо, що Дональд Трамп висловився про те, коли надасть Україні військову допомогу. За його словами, це станеться після діалогу з Путіним і з Зеленським. Якщо керівництво Росії не піде на переговори – можливі нові санкції.