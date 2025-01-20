Союзники – другорядні: що буде найголовнішою гарантією безпеки Україні

Поки немає чіткого розуміння, якими будуть гарантії безпеки для України. Все залежить від того, що Захід готовий зробити для захисту нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що кожен розуміє під терміном "гарантії безпеки" щось своє.

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На що може розраховувати Україна

На думку Шарпа, гарантії безпеки для України – це членство в НАТО або ж двостороння угода, за якою союзник приєднається до бойових дій, якщо Росія порушить умови договору. На жаль, цей варіант поки не є реалістичним.

В такому випадку можуть бути не гарантії, а обіцянки країн Заходу допомогти Україні зброєю та грошима. Такий варіант вже можна вважати реалістичним, але він з нюансами. Якщо міняється політика країн, то допомоги може не бути.

Варіант з миротворцями теж має свої мінуси. Очевидно, що Росія захоче, аби ця місія була погоджена з нею. І цілком можливо, що вони спробують туди впихнути контингент зі своїх дружніх країн.

Головна гарантія безпеки – це потужність ЗСУ. Тільки на себе можна покластися на 100%. Для цього потрібно розвивати Збройні Сили відповідно до загроз. Це – головна гарантія. Якщо ти створюєш такі сили, то ворог багато разів подумає, чи нападати. А допомога від союзників – це вже приємний бонус,

– зазначив Шарп.

Україні важливо зараз зосередитися на виробництві такого озброєння, яке не передають партнери або перебуває в них у дефіциті.

За даними ЗМІ, у команді Трампа визнають, що на укладання мирної угоди між Україною та Росією можуть піти не місяці. Раніше президент США говорив про 24 години.