Великий виклик для України: експерт назвав, що може вивести переговори з глухого кута

Переговори між Україною та Росією залишаються далекими від реального результату. Попри численні заяви про дипломатичні зусилля, сторони досі не мають спільного бачення майбутнього формату врегулювання.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, що головною перепоною залишається відсутність єдиної позиції серед союзників України. На його думку, саме через це переговорний процес перебуває у глухому куті.

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Переговори зараз неможливі

Європейські країни по-різному бачать можливий переговорний процес із Росією. Північна Європа більше зацікавлена в тому, щоб Україна й далі стримувала Росію, поки самі європейці нарощують оборонно-промисловий комплекс, військові спроможності, призов і мобілізаційні механізми. Натомість частина Південної Європи традиційно більше схиляється до сценарію замороження війни.

Зараз за нинішніх обставин переговори неможливі. Тобто немає європейської позиції в цій частині, що переговори можуть відбутися,

– пояснив Клочок.

Неформальний саміт очільників МЗС країн ЄС на Кіпрі також показав розбіжності. У публічній площині, за словами експерта, домінує позиція Каї Каллас, що Європа не може бути посередником. Водночас Володимир Зеленський наполягає, що Європа має бути на переговорах так само, як і США, бо йдеться про гарантії безпеки.

Зараз три суб'єкти цього переговорного процесу не можуть напрацювати єдину позицію: Україна, США і Європа,

– зазначив експерт.

При цьому Європа не готова дозволити, щоб майбутню угоду уклали без неї. Про це, як наголосив Клочок, говорили Фрідріх Мерц, представники Польщі та країн Балтії. Вони розглядають російсько-українську війну як загрозу і для себе, тому хочуть впливати на формат домовленостей, у яких мають бути прописані гарантії безпеки для України.

Хто може зрушити переговори з місця?

Позиція Офісу Президента, за словами Клочка, відрізняється від частини європейських підходів. У Києві вважають, що було б доцільно завершити гарячу фазу війни до зими, бо наступний опалювальний сезон може бути складним. Невипадково Володимир Зеленський проводив нараду з Денисом Шмигалем, Рустемом Умєровим і Кирилом Будановим, де обговорювали питання енергетичної безпеки.

Це великий виклик для України на наступну зиму,

– пояснив Клочок.

Через нинішні розбіжності між Європою, США та Україною може знадобитися інший посередник. Європа хоче бути учасницею майбутньої угоди, але не має єдиної позиції щодо самого переговорного процесу. США теж не виглядають стороною, яка зараз здатна одноосібно зрушити цей трек.

Має з'явитися якийсь інший посередник. Точно це не Європа і не Сполучені Штати Америки,

– зазначив експерт.

Таким посередником можуть бути Китай або Туреччина, хоча обидва варіанти не є простими для України.

Клочок пояснив чому переговори України та Росії поки неможливі: дивіться відео

Переговорні позиції також залежатимуть від фронту й підтримки партнерів, зокрема від далекобійних систем. Україні потрібні більше Flamingo та Storm Shadow, але з виробництвом і постачанням комплектувальних досі є проблеми.

Путін не готовий до переговорів

Дипломатичний трек для України важливий, але він не може працювати без готовності Росії. Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зазначив, що Путін публічно демонструє не бажання завершити війну, а впевненість у її продовженні. У його заявах досі звучить викривлена картина фронту, де ситуацію для України він описує як "катастрофічну".

Я абсолютно не думаю, що Путін реально хоче закінчувати війну. Мені здається, що ця людина живе в іншій реальності,

– пояснив Джигун.

За останній місяць, за словами політолога, Росія втратила близько 33 тисяч військових убитими, не рахуючи поранених. Також різко зросли втрати автомобільної та залізничної техніки, подекуди вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо такі темпи збережуться, російському оточенню буде дедалі складніше приховувати від Путіна реальний стан справ.

Для того, щоб це оточення почало доносити правдиву інформацію, має пройти ще трохи часу. Мають початися настільки серйозні втрати, що не комунікувати їх із Путіним буде неможливо,

– зазначив політолог.

Україна водночас має показувати відкритість до переговорів, бо завершення війни завжди краще за її продовження. Але для реального процесу потрібна готовність обох сторін, а з боку Росії її поки не видно.

Що відомо про нові заяви щодо переговорів і умов завершення війни?

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт міг би стати майданчиком для переговорів між Україною та Росією. Водночас Угорщина, за його словами, не планує постачати Україні зброю чи відправляти військових, а гарантії безпеки для Києва бачить насамперед у політичній волі великих держав, а не у зброї.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що реальних передумов для мирних переговорів зараз немає, бо Росія все ще робить ставку на воєнний результат. За його оцінкою, серйозний переговорний процес може зрушити лише після провалу літнього наступу Росії, а ключову роль посередника тут і далі відіграватимуть саме США, а не Європа чи Китай.

2 червня 2026 року речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що війна нібито могла б завершитися "до кінця доби", але для цього Київ має наказати ЗСУ залишити території, які Москва вважає "російськими". Так Росія знову подає свої ультимативні вимоги як нібито готовність до миру.

Керівник ОП Кирило Буданов наголосив, що позиція України на переговорах не змінюється: бойові дії можуть зупинитися лише на поточній лінії зіткнення, без територіальних поступок і без відмови від Донбасу. За його словами, гарантії безпеки залишаються принциповими, а в України може з'явитися дипломатичне вікно для справедливого миру саме на своїх умовах.