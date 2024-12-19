Україна недостатньо сильна для дипломатії: Зеленський пояснив, чого нам не вистачає

Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів силою. Однак поки наша держава недостатньо сильна для цього.

Президент України пояснив, що означає "сильна позиція". Про це пише 24 Канал.

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Робитимемо все, щоб стати сильними

Зеленський наголосив, що Україна вже описувала сильну позицію та передала це американській стороні, європейським лідерам. Він пояснив це детальніше.

Є відповідна кількість бригад для нашої армії, резервів, тощо, чинних бригад, як їм бути сильними, тримати позицію, тримати фронт, мати впевненість на фронті. І відповідний пакет, який може завдати зменшення потенційного виробництва тієї чи іншої зброї на території Росії,

– зазначив український лідер.

За його словами, потрібні також гарантії безпеки. Саме тому наша держава просить про запрошення до Альянсу.

Крім цього, також потрібна економічна підтримка, розширення санкцій.

Посилення нашої армії, посилення нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки,

– пояснив Зеленський.

Важливо, що Україна забезпечена на наступний рік, але не все виконано, щоб сказати, що вона достатньо сильна для тих чи інших дипломатичних кроків.

Водночас президент наголосив, що ми будемо робити все, щоб у наступному році стати сильними і вже переходити до дипломатії.

Проте Володимир Зеленський не вірить, що Путін хоче завершення війни.