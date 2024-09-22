Ми бачимо, яку гру він веде, – Зеленський сказав, як змусити Путіна завершити війну

Володимир Зеленський наголосив, що Росія зовсім немає бажання завершувати війну. Президент прагне довести союзникам, що лише добре озброєна Україна може змусити очільника Кремля до справедливого миру.

Президент Зеленський в інтерв'ю The New Yorker пояснив зміну риторики щодо переговорів з Росією. Глава держави заявив, що головна перепона для діалогу між сторонами не в тому, що Україна прагне саме справедливого миру, а в тому, що Путін немає жодного бажання зупининяти війну на будь-яких розумних умовах.

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Сильна Україна змусить Путіна до миру

За словами президента, очільник Кремля лише вдає, що зацікавлених у перемовинах. Але це порожня риторика, вигадка, яка заважає світу стояти разом з Україною та ізолювати Росію.

Зі свого боку ми бачимо, яку гру він веде, і змінюємо підходи до припинення війни. Там, де він пропонує порожню риторику, ми пропонуємо реальну формулу встановлення миру, конкретний план того, як ми можемо покласти край війні,

– наголосив Зеленський.

Політик підкреслив, що після першого саміту союзники побачили, що Росія взагалі не готова до будь-яких переговорів. Також її небажання брати участь у другому саміті підтверджує послання Зеленського до союзників, що не зробивши Україну сильною, вони ніколи не змусять Москву вести перемовини чесно та на рівних.

План перемоги – це план, який стрімко зміцнює Україну. Сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Я в цьому переконаний. Просто раніше я це лише говорив, а тепер виклав це на папір із конкретними аргументами та конкретними кроками для зміцнення України в жовтні, листопаді та грудні, а також для дипломатичного завершення війни,

– пояснив президент.

Зеленський наголосив, що цього разу Путін зрозуміє "важливий факт: якщо він не готовий закінчити цю війну справедливим способом, а натомість бажає продовжувати спроби знищити нас, то зміцніла Україна не дозволить йому цього зробити. Крім того, продовження війни означатиме для нього послаблення власних позицій у Росії.

До слова, у Кремлі заявили, що не планують брати участь у другому саміті миру.