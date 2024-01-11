Все вирішується у кабінетах України, – Зеленський про чутки щодо підштовхування до переговорів

Володимир Зеленський відкинув всі чутки про підштовхування до переговорів за закритими дверима. Наразі все вирішується в кабінетах України, рішення приймає Україна.

Відповідну заяву український лідер зробив на спільній пресконференції з президентом Естонії у Таллінні. Зеленський прибув туди у рамках офіційних візитів до країн Балтії.

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Переговори – лише після миру

Володимир Зеленський наголосив, що питання переговорів наразі не порушується західними партнерами.

Поки все вирішується у кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так,

– акцентував український президент.

Президент Естонії Алар Каріс додав, що люди випробовують "альтернативні формули миру" не під час офіційних зустрічей. Однак наразі відповідь єдина – мир буде тоді, переговори будуть тоді, коли Україна переможе у війні. Цей можливий тиск нічого не значить – але варто враховувати, що такі люди є. Потрібно бути єдиними.

Що говорять про можливість переговорів