Все вирішується у кабінетах України, – Зеленський про чутки щодо підштовхування до переговорів
Володимир Зеленський відкинув всі чутки про підштовхування до переговорів за закритими дверима. Наразі все вирішується в кабінетах України, рішення приймає Україна.
Відповідну заяву український лідер зробив на спільній пресконференції з президентом Естонії у Таллінні. Зеленський прибув туди у рамках офіційних візитів до країн Балтії.
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Переговори – лише після миру
Володимир Зеленський наголосив, що питання переговорів наразі не порушується західними партнерами.
Поки все вирішується у кабінетах України, боротьба наша буде на користь України. І поки це відбувається саме так,
– акцентував український президент.
Президент Естонії Алар Каріс додав, що люди випробовують "альтернативні формули миру" не під час офіційних зустрічей. Однак наразі відповідь єдина – мир буде тоді, переговори будуть тоді, коли Україна переможе у війні. Цей можливий тиск нічого не значить – але варто враховувати, що такі люди є. Потрібно бути єдиними.
Що говорять про можливість переговорів
- Днями почали ширитися чутки, нібито США прагнуть, щоб Україна змінила свою стратегію військової перемоги, просуваючи ідею перемовин про мир. Однак у Держдепі чітко окреслили, що ця інформаціє є неправдою – таких розмов немає.
- На пресконференції у грудні Володимир Зеленський заявив, що наша держава відмовляється від будь-якої ідеї територіальних поступок задля припинення вогню. Такий розвиток подій глава держави назвав "абсолютним божевіллям" і нагадав, що там також живуть люди.
- Пізніше український лідер зазначив, що не бачить жодних фундаментальних кроків вперед до миру з боку Росії. Натомість Україна отримує шквал ракет на мирні міста. Росія бажає не припинити війну, а заморозити – зробити паузу, щоб повернутися з новими силами.