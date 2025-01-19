Перспективи миру в Україні туманні, Трамп може діяти методом "батога і пряника", – AP

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за шість місяців. Але на фоні жорстких позицій Москви та Києва мирне врегулювання виглядає малоймовірним.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AP. Москва та Київ окопуються на передових позиціях, намагаючись зміцнити свої переговорні можливості перед будь-якими мирними переговорами.

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Переговори з Росією в глухому кут

Минулого року російські війська активно просувалися через українську оборону, але не досягли повного контролю над окупованими територіями.

Москва також активно використовує ракетні удари та безпілотники для пошкодження енергетичних мереж України. Україна, своєю чергою, намагається розширити контроль на території Курської області в Росії, здійснюючи удари по важливих об'єктах для російської армії.

Трамп, який спочатку обіцяв завершити війну за 24 години, тепер змінив ці плани, заявивши, що мирні переговори можуть відбутися за шість місяців. Проте, його кандидат на посаду посланника в Україні, Кіт Келлог, висловив надію, що угода може бути досягнута за 100 днів.

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва готова до переговорів, але мирна угода повинна враховувати нові "реалії на місцях", що фактично означає визнання окупації українських територій. Україна ж вимагає повного виведення російських військ і гарантій безпеки від Заходу.

Військові аналітики та представники США прогнозують, що Трамп, як посередник, може застосувати "батіг і пряник", змушуючи Росію зупинити бойові дії, одночасно збільшуючи підтримку України та посилюючи санкції проти Росії.

Однак експерти сумніваються, що Путін погодиться на компроміс, особливо коли російські війська мають перевагу на полі бою і Москва наполягає на своєму контролі над захопленими територіями.