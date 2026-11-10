В Абу-Дабі обговорили гарантії безпеки, в тому числі для Росії, – ЗМІ

В Абу-Дабі 10 листопада пройшов перший раунд тристоронніх переговорів між представниками України, США та Росії. Сторони зосередилися на архітектурі гарантій безпеки та обговорили вимоги Москви.

Під час зустрічі 10 листопада учасники намагалися узгодити ключові пункти можливих домовленостей, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело, наближене до української делегації. Консультації відбуваються за посередництва Сполучених Штатів і розраховані на 2 дні.

Про що говорили в першому раунді

Основну увагу сторони зосередили на довгостроковій безпеці не лише нашої держави, а й усієї Європи. Окремим блоком перемовники порушували питання специфічних вимог Кремля щодо безпекових гарантій для Москви.

Другим ключовим питанням порядку денного стало повоєнне відновлення інфраструктури України та вироблення нових механізмів європейської стабільності на тлі гострої кризи довіри між країнами.

Ключова позиція української сторони – спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії,

– зазначило джерело видання.

Перед тристороннім раундом українська команда провела окремі переговори з європейськими союзниками та посадовцями США. Представники Києва зазначали, що не очікують миттєвого прориву від стартової зустрічі, проте розраховують досягти значного поступу вже під час другого дня перемовин.

Раніше в медіа повідомляли, що представники Вашингтона запропонували Кремлю розглянути гарантії для Києва за зразком Статуту НАТО.