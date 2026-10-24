Переговори України, США та Росії можуть відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії, – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією може відбутися за кілька тижнів. Серед можливих місць зустрічі розглядають Абу-Дабі або Швейцарію.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в уряді США.

Що відомо про майбутні переговори?

Наступний раунд переговорів між делегаціями України, США та Росії може пройти в Абу-Дабі або Швейцарії. За словами співрозмовника видання, зустріч може відбутися "за пару тижнів".

Американський посадовець зазначив, що головна мета переговорів – зрештою підготувати умови для зустрічі на високому рівні. Водночас до цього ще потрібно виконати значний обсяг роботи.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головним питанням у переговорах про припинення війни є Донбас. Росія прагне захопити частину української території, однак не може досягти цього військовим шляхом, а Україна не погоджується її віддавати.

Йдеться приблизно про 11% території України, яку Росія намагається захопити. Рубіо додав, що позиція Києва пов'язана із захистом суверенітету та довгострокової безпеки держави.

На його думку, завершення війни вимагатиме від обох сторін готовності піти на певні поступки. США, за словами держсекретаря, готові й надалі виступати посередником у переговорах і працювати над пошуком шляхів припинення бойових дій.

Водночас Володимир Зеленський назвав головні умови для справедливого миру з Росією. Насамперед це повне припинення вогню, посилення Сил оборони та гарантії безпеки.