Політолог пояснив, на які компроміси не погодиться Україна на зустрічі із США у Джидді

В Джидді, в Саудівській Аравії, 11 березня відбудеться зустріч української та американської делегацій. Вони мають обговорити "рамки мирної угоди" та можливе припинення вогню. Також українська делегація має з'ясувати позицію США.

Про це 24 Каналу розповів політолог та партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зазначивши, що в Джидді пройде дуже важлива зустріч, адже раніше на рівні робочих груп, принаймні публічних, переговорів між Україною та США не було. Також на мирних переговорах в Саудівській Аравії делегація США має визначити, чи готова Україна піти на певні поступки Росії задля припинення війни.

Важливо Пастка-ультиматум від Трампа: чого Україні чекати від переговорів у Саудівській Аравії

Стануть зрозумілими наміри США

Джигун нагадав, що між Україною та США відбулись комунікації телефоном на рівні президентів. Також Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом в Білому домі 28 лютого. Крім того, були телефонні розмови між главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та радником Дональда Трампа з національної безпеки Майком Волцом.

Однак предметного обговорювання сторонами параметрів війни на нейтральній території ще не було, і це буде перший досвід.

Він є важливим, тому що за результатами цієї зустрічі ми щонайменше зрозуміємо, чи існують принципові точки дотику, відштовхуючись від яких можна будувати подальші плани взаємовідносин із Росією і змушування її до миру,

– підкреслив політолог.

Відповідно за результатами цих мирних переговорів, як зауважив він, буде зрозуміло, чи Сполучені Штати займають нейтральну роль у цьому переговорному процесі, чи тяжіють до Росії і хочуть досягати миру коштом України.

Зверніть увагу! Керівник ЦПД Андрій Коваленко назвав питання, які мають обговорити делегації України та США в Джидді. Серед них – умови завершення війни, на які Україна не може піти. Водночас українська делегація хоче представити США "контури червоних ліній", які були розроблені спільно з Великою Британією та іншими європейськими партнерами.

Водночас учасники переговорної групи з України мають абсолютно чітку мету – переконати американських колег у тому, що є певні речі, з якими можна працювати, а є абсолютно некомпромісні позиції. Наприклад, юридична відмова від українських територій, скорочування армії, відмова від європейського та євроатлантичного шляху України.

Це, імовірно, буде обмін принциповими позиціями. Очевидно, що ця зустріч буде не остаточною і не ключовою – це лише проміжний етап. Проте він має дати нам багато інформації про те, що криється за інформаційним шумом, який для України сформував президент Трамп,

– наголосив Максим Джигун.

Тому що, на його думку, сьогодні є безліч контроверсійних заяв, що, можливо, є димовою завісою, за якою відбуваються реальні речі. Саме про ці реальні наміри українська делегація має дізнатися і підготуватись до подальших кроків.

Зазначимо, що Володимир Зеленський 10 березня прибув у Джидду, де має зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Президент України не буде брати участь у зустрічі української делегації з американською 11 березня. Її учасники – керівник ОП Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник глави ОП Павло Паліса – також прибули до Саудівської Аравії.

Делегація США на переговорах складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майка Волца та спецпредставника президента Трампа у справах Близького Сходу Стівена Віткоффа.