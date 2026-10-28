"Дрони полюватимуть у Росії": експерт розповів про переговори зі США щодо Starlink

Україна веде переговори зі США щодо розширення роботи Starlink та надання ракет для Patriot. Київ розглядає компроміси, які дозволять дронам полювати на ворожі пускові установки безпосередньо в Росії.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу розповів, що між Києвом і Вашингтоном тривають складні дипломатичні перемовини щодо компромісів. За його словами, розглядається сценарій, за якого Україна може утриматися від атак на російські нафтопереробні заводи в обмін на ракети до комплексів Patriot або доступ до супутникової мережі над територією ворога.

Позиція США та небезпека швидкого перемир'я

Як пояснив експерт, окремі політичні кола у Сполучених Штатах прагнуть максимально швидко зупинити бойові дії, незважаючи на довгострокові наслідки для безпеки нашої держави. Припинення вогню без надійних гарантій дасть змогу агресору зняти економічні санкції, накопичити нові сили та знову атакувати через кілька років.

Американцям абсолютно байдуже, як завершиться ця війна. Головне, щоби припинилися бойові дії. Про наслідки, відповідно, вони не думають і про майбутнє України так само не думають,

– наголосив Дмитро Жмайло.

Робота безпілотників у глибині Росії

Водночас Україна має вагомі важелі впливу, оскільки технології американських оборонних компаній проходять випробування в умовах інтенсивних боїв. Завдяки цьому Київ наполягає на знятті географічних обмежень для супутникового обладнання.

Україна веде перемовини. Цього реально досягнути. Зокрема, ми той варіант розглядаємо, щоб наші дрони за допомогою Starlink полювали не лише на окупованих територіях, а й на території Російської Федерації,

– зазначив спікер.

Раніше аналітики вже обговорювали можливість тимчасово зупинити удари по російських НПЗ в обмін на розширення зони дії супутникового зв'язку приблизно на 300 кілометрів углиб Росії. Цей компроміс дозволить зберегти підтримку США та перемкнути увагу дронів на ворожі дата-центри.