"Найважливіші" переговори щодо України у Варшаві: глава МЗС Польщі розповів, коли відбудуться

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував переговори у Варшаві щодо війни в України. Зустріч у форматі Веймарський трикутник плюс відбудеться 19 листопада.

Радослав Сікорський каже, що крім країн Веймарського трикутника, Німеччини, Польщі та Франції, він очікує прибуття представників інших європейських країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Як відбуватимуться переговори

На зустріч запросили главу українського МЗС Андрія Сибігу та Каю Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори щодо цієї кризи,

– каже Радослав Сікорський.

Раніше Сікорський повідомляв, що країни ЄС планують обговорити масштабні рішення щодо підтримки України. Зокрема, глава польського МЗС зауважив, що Україна може отримати заморожені російські активи.

А також припустив, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа не зможе дозволити собі нищівного провалу в Україні.