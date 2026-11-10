Прем'єрка Данії відмовилась від пропозиції представляти Європу на переговорах з Росією

У вівторок, 10 листопада, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прокоментувала можливість особисто представляти Європу на переговорах щодо російсько-української війни. Політикиня відмовилась від пропозиції.

Водночас вона поділилась власним баченням переговорного процесу. Про це повідомляє DR.

Що сказали в Копенгагені?

У вівторок, 10 листопада, Володимир Зеленський прибув до Данії. Він зустрівся із прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен. Під час зустрічі посадовиця прокоментувала майбутній формат переговорів.

Відповідаючи на запитання про те, хто саме повинен говорити з Москвою від імені європейських країн, вона звернула увагу на майбутні консультації між лідерами. Політикиня підкреслила, що на переговорах важливо підтримувати європейські інституції.

Журналісти поцікавилися в очільниці данського уряду, чи не хотіла б вона особисто взяти на себе таку місію. Політикиня відповіла негативно.

Ні. Я сподіваюся бути частиною голосу Європи. Але наші інституції мають бути в центрі нашої роботи,

– наголосила Фредеріксен.

Нагадаємо, що під час візиту до Данії Зеленський зазначив, що Копенгаген передасть Києву 645 мільйонів євро допомоги. Кошти спрямують на закупівлю дронів та амуніції для F-16.