Переговори Зеленського і Байдена в Білому домі стартували: перші заяви лідерів держав

У Вашингтоні 21 грудня почались переговори президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена. Після двосторонньої зустрічі політики дадуть пресконференцію.

Найперше Зеленський сказав, що для нього "велика честь" бути в Білому домі. Він констатував, що підтримка США дозволила Україні захиститися від російського нападу.

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Український лідер передав Байдену бойовий хрест від одного з українських військових, які служать на передовій. Глава Білого дому відповів, що дуже цінує це, хоч це незаслужено для нього.

Росія використовує зиму як зброю, – Байден

Байден зізнався Зеленському, що український народ "надихає світ". Він наголосив, що Путін намагається "використати зиму як зброю". Відтак президент США пообіцяв і надалі підтримувати українців.

Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України захищатися, зокрема протиповітряну оборону. Ось чому ми маємо намір надати Україні батарею ЗРК Patriot, а також забезпечити підготовку українських військових, щоб ті навчилися правильно нею користуватися,

– наголосив політик.

Він додав, що для США також честь підтримувати Україну у цій жорстокій війні. Він нагадав, що вже 300 днів триває вторгнення Росії. Політик засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури, а також запевнив, що разом із партнерами США змушуватимуть Кремль сплачувати ціну за війну і підтримуватимемо прагнення України до справедливого миру.