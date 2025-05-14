У Зеленського відповіли, чи забороняє юридично його указ вести переговори з Путіним

Жодних юридичних обмежень на ведення прямих переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним для президента України Володимира Зеленського немає.

Конституція України це дозволяє. Відповідну інформацію повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Welt, передає 24 Канал.

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Зеленський може вести переговори з Путіним

За його словами, Конституція країни дає президенту право вести переговори з будь-ким, якщо йдеться про інтереси України.

Немає жодних юридичних обмежень для президента Зеленського, який би велів прямі переговори з Путіним. Але він ніколи цього не хотів. Путін – це той, хто віддав наказ і продовжує це робити, вбиваючи наших людей,

– сказав Єрмак.

На його думку, саме Володимир Путін ніколи не хотів переговорів, тоді як Володимир Зеленський говорить про готовність до перемовин у будь-якому форматі, якщо це допоможе припинити війну і досягти справедливого миру.

Під час інтерв'ю в Андрія Єрмака також поцікавилися, що робитиме Україна, якщо Володимир Путін не з'явиться у Стамбулі. У відповідь він нагадав, що саме диктатор запропонував ведення прямих перемовин між сторонами.

"Мій президент відповів, що він готовий приїхати. Як би це виглядало, якби Путін не приїхав? Як би ви це пояснили? У мене на це тільки одна відповідь. Якщо Путін не приїде, значить, він не хоче припиняти цю війну", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що лише він має право вести переговори щодо суверенітету України, що передбачено Конституцією. За його словами, заборона на переговори з Росією є рішенням РНБО.