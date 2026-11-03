"Абсолютно безперспективна ідея": Фесенко оцінив можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Можливість особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна за посередництва Дональда Трампа залишається одним із питань майбутніх мирних переговорів. Однак Кремль поки не демонструє готовності до рівноправного діалогу, а домовленостей про припинення бойових дій можна досягти й без участі президентів.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому скептично оцінює перспективи переговорів Зеленського з Путіним. Він також назвав інший формат, який може допомогти сторонам досягти конкретних домовленостей.

Путін не готовий домовлятися із Зеленським

Російське керівництво поки не погоджується на зустріч президентів для обговорення припинення війни. Натомість Кремль через своїх представників наполягає, щоб Зеленський особисто зателефонував Путіну або приїхав до Москви.

Фесенко вважає, що російський диктатор прагне домогтися від українського президента демонстративного приниження, а не шукати взаємоприйнятні рішення. Додатковою перешкодою він назвав особисті стосунки між лідерами двох держав.

Я взагалі критично ставлюся до цієї ідеї, тому що не бачу, як Зеленський і Путін можуть про щось домовитися. Це дві людини, які щиро ненавидять одна одну. Я взагалі не розумію, навіщо Зеленський постійно на цьому наполягає. Це абсолютно безперспективна ідея,

– заявив Фесенко.

Політолог сумнівається, що навіть посередництво Трампа здатне змінити ситуацію. За його оцінкою, значно більше шансів на результат мають переговори уповноважених делегацій, які можуть працювати над конкретними умовами припинення вогню.

Перемир'я можуть узгодити без зустрічі президентів

Фесенко допускає можливість домовленостей про секторальне припинення бойових дій, а в перспективі – і про припинення вогню вздовж лінії фронту. Для цього сторонам необхідно надати своїм делегаціям відповідні політичні повноваження.

Перспективною політолог вважає ініціативу Реджепа Таїпа Ердогана щодо залучення Туреччини та Європейського Союзу до переговорного процесу. Турецьке посередництво могло б допомогти розширити порядок денний тристоронніх консультацій України, США та Росії.

Через Туреччину варто спробувати, щоб у порядку денному тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною, технічних, але насправді дуже значущих, обговорювалися питання морського перемир'я. Це важливо, це може бути,

– наголосив політолог.

Водночас Фесенко визнав, що навіть такий варіант поки залишається невизначеним. На його думку, практичні домовленості між делегаціями можуть бути реалістичнішими за спроби організувати особисту зустріч президентів, від якої російська сторона фактично ухиляється.

Фесенко про зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео