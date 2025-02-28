Усе розвалилося, – Sky News про зірвану зустріч Зеленського і Трампа

Очікувалося, що під час зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі буде підписана "рамкова угода" про корисні копалини. Втім, несподівана суперечка президентів змінила увесь запланований графік.

Після сварки із президентом України перед камерами очільник США попросив його залишити Білий дім. Пресконференція, яку політики мали дати після завершення закритої частини переговорів, а також підписання угоди про надра, була скасована, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Усе раптово змінилося

Кореспондент Марк Стоун був серед журналістів у Вашингтоні, які чекали на пресконференцію двох лідерів. За його словами, до виступу перед ЗМІ І підписання угоди було все готове. Зокрема, була підготовлена сцена в Східній залі Білого дому.

Ми вже вишикувалися в чергу, готові зайти до зали для церемонії підписання. На столах лежали ручки, усе було готове для підписання угоди, після чого мала відбутися пресконференція. Але після того, що сталося близько 40 хвилин тому, все, здається, розвалилося,

– так прокоментував сварку двох президентів журналіст.

До слова, як зазначають ЗМІ, українська делегація просила продовжити переговори, попри суперечку, що виникла, але їй відмовили.