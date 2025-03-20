Припинення вогню, Курська операція та ЗАЕС: основні заяви Зеленського після дзвінка з Трампом
В середу, 19 березня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Після цього президент поспілкувався з журналістами, зокрема він розкрив деякі деталі своїх переговорів із лідером США.
Усе, про що говорив український лідер під час Zoom-брифінгу з журналістами, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що розповів Зеленський після дзвінка з Трампом
Еммануель Макрон подзвонив Зеленському під час його розмови з журналістами Український лідер підняв слухавку, пояснив, що він зараз зайнятий, бо спілкується з журналістами. Також він пообіцяв перетелефонувати за 15 – 20 хвилин. Після цього він пояснив медійникам, що часто спілкується із французьким президентом. Ми з ним часто спілкуємось, в середньому раз на день, Президент зазначив, що наступальні плани росіян не змінилися, а змінився лише час. Він вважає, що Курською операцією вдалося відтермінувати ці плани на 8 місяців і це було зроблено правильними кроками. "Що стосується, що вони хочуть, і в чому тиск? Тобто, загально вони хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацією центральних або найбільших столичних міст з того чи іншого регіону. Столиці цих регіонів: це Сумська область – Суми, Харківська – Харків, і відповідно Запоріжжя. Ось що вони намагалися зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, села", – поінформував Зеленський. Президент вважає, що плани були саме такими, додавши про наявність стовідсоткової інформації, що Курська операція України зірвала ці плани. Зокрема, ворогу довелося відтягувати свої сили з різних напрямків саме на Курський. Це у свою чергу призвело до того, що росіяни залишили собі наступальний напрямок лише на сході. Журналісти запитали главу держави, чи запрошував він президента президента США, щоб той власними очима побачив жахи війни. У відповідь на це питання Зеленський зазначив, що для нього було важливим, аби Трамп ще під час передвиборчої кампанії разом зі своєю командою відвідав Україну. Зокрема, щоб побачив як живе країна, що відбувається. Для того, щоб тоді ще кандидат в президенти США поспілкувався з військовими, цивільними людьми, і після цього сам зробив висновки. Що стосується візиту станом на зараз, президент України завжди готовий запросити лідера США відвідати нашу країну. Все це правильні кроки, тому ми відкриті, і я завжди його запрошу в Україну, якщо буде можливість. Але для мене важливо щоб він сам це зміг і цього захотів, Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде для нас усіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях, але нам буде дуже непросто. Президент Трамп і сьогодні розуміє, що юридично ми не визнаємо російськими окуповані території, "Ми говорили з Трампом про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. І саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, що не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цілі", - сказав Зеленський. За його словами, Україна повинна підготувати ці об'єкти. Це буде не дуже складно зробити, "тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія". Якщо Росія порушить домовленості щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, Україна реагуватиме дзеркально. Коментуючи чисельність військ, президент сказав, що поки що кількість може бути озвучена різна, тому що є різне бачення і це питання залежить від багатьох факторів. "Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові (розташовувати - ред.) в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", – розповів український лідер. Він зазначив, що кількість країн і військових безпосередньо залежить від того, на що будуть готові США у цьому процесі. "Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", – сказав Зеленський. Володимир Зеленський прокоментував російські заяви про збиття винищувачів США. Він наголосив, що насправді росіяни нічого не збивали. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну, За його словами, Запорізька АЕС під російською окупацією працювати не буде. Наразі ніякої стадії перемовин про передачу атомної електростанції під контроль України – немає. Ніякої стадії немає. Якщо б були перемовини, я б вам би сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити – факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці, Трамп запропонував передати АЕС у власність США. Український гарант пояснив, що вони з Трампом говорили виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. За його словами, вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію. Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5 – 2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей, Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС. "Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян – 24 Канал), – підкреслив Зеленський. За словами Зеленського, Путін не знаходиться в слабкій позиції, тому і не хоче завершення війни. При цьому, він не знаходиться у виграшній позиції – 6 місяців тому його ініціатива була сильнішою, однак нині ситуація змінилася. "Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", – пояснив Зеленський. За його словами, Росія продовжує тиснути на Україну, як це було після окупації 2014 року. "Це його тактичне розуміння: тиснути в усіх напрямках, лякати людей, пускати ракети, щоб створити собі кращі умови наприкінці війни", – зазначив президент. Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що можна досягти припинення вогню за кілька тижнів, тож Володимир Зеленський теж відповів на це питання. Зеленський наголосив, що зараз розмова йде лише щодо часткового припинення вогню, а про повне поки не йдеться. Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям, Розмову з американським президентом Зеленський назвав чи не найпредметнішою за останній час. Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони ми отримали сигнали про енергетичну тишу – не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі,
Під час брифінгу Зеленському зателефонував Макрон
– додав він.
Зеленський про Курську операцію
Президент висловився про візит Трампа до України
– сказав президент.
Зеленський заявив, що "питання територій буде найскладнішим" у переговорах про перемир’я
– зазначив Зеленський.
Україна реагуватиме дзеркально на удари Росії по енергооб’єктах, – Зеленський
Зеленський висловився про кількість миротворців в Україні
Президент повідомив про прибуття в Україну додаткових F-16
– пояснив він.
Зеленський зазначив, що під окупацією Запорізька АЕС працювати не буде
– заявив президент.
Зеленський прокоментував пропозицію Трампа отримати у власність українські АЕС
– додав гарант
Чому Путін не хоче припинення вогню
Чи можна досягти повного припинення вогню в Україні за кілька тижнів
– зауважив він.
Президенти обговорювали наступні кроки щодо часткового припинення вогню
– сказав президент.
Еммануель Макрон подзвонив Зеленському під час його розмови з журналістами
Український лідер підняв слухавку, пояснив, що він зараз зайнятий, бо спілкується з журналістами. Також він пообіцяв перетелефонувати за 15 – 20 хвилин.
Після цього він пояснив медійникам, що часто спілкується із французьким президентом.
Ми з ним часто спілкуємось, в середньому раз на день,
Президент зазначив, що наступальні плани росіян не змінилися, а змінився лише час. Він вважає, що Курською операцією вдалося відтермінувати ці плани на 8 місяців і це було зроблено правильними кроками.
"Що стосується, що вони хочуть, і в чому тиск? Тобто, загально вони хотіли стояти на околицях Запоріжжя, Харкова і Сум, погрожуючи окупацією центральних або найбільших столичних міст з того чи іншого регіону. Столиці цих регіонів: це Сумська область – Суми, Харківська – Харків, і відповідно Запоріжжя. Ось що вони намагалися зробити і блокувати ці великі міста, захоплюючи на шляху до цих міст менші міста, села", – поінформував Зеленський.
Президент вважає, що плани були саме такими, додавши про наявність стовідсоткової інформації, що Курська операція України зірвала ці плани. Зокрема, ворогу довелося відтягувати свої сили з різних напрямків саме на Курський. Це у свою чергу призвело до того, що росіяни залишили собі наступальний напрямок лише на сході.
Журналісти запитали главу держави, чи запрошував він президента президента США, щоб той власними очима побачив жахи війни.
У відповідь на це питання Зеленський зазначив, що для нього було важливим, аби Трамп ще під час передвиборчої кампанії разом зі своєю командою відвідав Україну. Зокрема, щоб побачив як живе країна, що відбувається. Для того, щоб тоді ще кандидат в президенти США поспілкувався з військовими, цивільними людьми, і після цього сам зробив висновки.
Що стосується візиту станом на зараз, президент України завжди готовий запросити лідера США відвідати нашу країну.
Все це правильні кроки, тому ми відкриті, і я завжди його запрошу в Україну, якщо буде можливість. Але для мене важливо щоб він сам це зміг і цього захотів,
Питання територій буде найскладнішим. Я це відчуваю, ми це розуміємо. Це буде для нас усіх виклик. І ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях, але нам буде дуже непросто. Президент Трамп і сьогодні розуміє, що юридично ми не визнаємо російськими окуповані території,
"Ми говорили з Трампом про безпеку енергетики, енергетичної мережі та іншої цивільної інфраструктури. І саме тому я сказав президенту Трампу, що, на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, що не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії, тому що ми вважаємо, що ці об'єкти підходять до списку енергетичної інфраструктури та іншої цілі", - сказав Зеленський.
За його словами, Україна повинна підготувати ці об'єкти. Це буде не дуже складно зробити, "тому що, в принципі, ми знаємо всі об'єкти, які атакує Росія".
Якщо Росія порушить домовленості щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, Україна реагуватиме дзеркально.
Коментуючи чисельність військ, президент сказав, що поки що кількість може бути озвучена різна, тому що є різне бачення і це питання залежить від багатьох факторів.
"Передусім є країни, які готові давати контингент, є країни, які готові дати контингент у разі повторної агресії. Є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові (розташовувати - ред.) в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки на морі. Або в центральних великих містах України", – розповів український лідер.
Він зазначив, що кількість країн і військових безпосередньо залежить від того, на що будуть готові США у цьому процесі.
"Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що в цій інфраструктурі будуть готові робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп. Це важливо. Це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми, це дуже впливає, скажу вам чесно. І не тільки на кількість країн, але й кількісний склад тієї чи іншої країни. Зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі, країн може бути більше", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський прокоментував російські заяви про збиття винищувачів США. Він наголосив, що насправді росіяни нічого не збивали.
А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну,
За його словами, Запорізька АЕС під російською окупацією працювати не буде. Наразі ніякої стадії перемовин про передачу атомної електростанції під контроль України – немає.
Ніякої стадії немає. Якщо б були перемовини, я б вам би сказав. Для нас це важливо. Я вважаю, що станція під окупацією працювати не буде. Я вважаю, що станцію можна відновити – факт. Я сказав відверто, що потрібно десь два роки в середньому, може два з половиною. Те, що кажуть атомні фахівці,
Трамп запропонував передати АЕС у власність США.
Український гарант пояснив, що вони з Трампом говорили виключно про Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває під тимчасовою окупацією. За його словами, вони обговорювали, чи зможе Україна відновити цю станцію.
Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5 – 2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей,
Зеленський зазначив, що Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.
"Я відповів, що так, якщо буде можливість модернізувати, вкладати гроші тощо. Ми готові обговорити це. Але ми говорили виключно про одну станцію, яка перебуває під контролем "патріотів" (росіян – 24 Канал), – підкреслив Зеленський.
За словами Зеленського, Путін не знаходиться в слабкій позиції, тому і не хоче завершення війни. При цьому, він не знаходиться у виграшній позиції – 6 місяців тому його ініціатива була сильнішою, однак нині ситуація змінилася.
"Сьогодні ситуація змінилася, але він все ще контролює її. Він не хоче, щоб ми залишили хоча б один наш загін у Курській області", – пояснив Зеленський.
За його словами, Росія продовжує тиснути на Україну, як це було після окупації 2014 року.
"Це його тактичне розуміння: тиснути в усіх напрямках, лякати людей, пускати ракети, щоб створити собі кращі умови наприкінці війни", – зазначив президент.
Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що можна досягти припинення вогню за кілька тижнів, тож Володимир Зеленський теж відповів на це питання.
Зеленський наголосив, що зараз розмова йде лише щодо часткового припинення вогню, а про повне поки не йдеться.
Не бити по енергетичній інфраструктурі обох країн, а також мова йде про цивільну інфраструктуру, що є дуже всеосяжним поняттям,
Розмову з американським президентом Зеленський назвав чи не найпредметнішою за останній час.
Настрій був правильний, достатньо деталізований. Ми проговорили наші наступні кроки, вимоги щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони ми отримали сигнали про енергетичну тишу – не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі,