Припинення вогню, Курська операція та ЗАЕС: основні заяви Зеленського після дзвінка з Трампом

В середу, 19 березня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Після цього президент поспілкувався з журналістами, зокрема він розкрив деякі деталі своїх переговорів із лідером США.

Усе, про що говорив український лідер під час Zoom-брифінгу з журналістами, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що розповів Зеленський після дзвінка з Трампом