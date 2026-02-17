Переговори у політичній групі у Женеві "зайшли в глухий кут" через Мединського, – Axios
17 лютого у Женеві відбулися мирні переговори України, США та Росії. Вони тривали понад 4 години і були доволі напруженими.
Відомо, що спершу була спільна частина, а потім переговорники від трьох країн розділилися на підгрупи – політичну та військову – та засідали окремо.
Як пройшли переговори у політичній підгрупі?
Політична підгрупа завершила роботу першою. За повідомленням ЗМІ, дискусія у ній забуксувала. Про це, зокрема, написав журналіст Axios Барак Равід.
Два джерела, обізнані з перемовинами, повідомили йому, що переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут".
За їхніми словами, причиною стали позиції, які представив новий головний російський переговірник Володимир Мединський.
Нагадаємо, що на двох попередніх раундах переговорів, які відбувалися в Абу-Дабі, російську делегацію очолював начальник ГРУ Ігор Костюков. У Женеві його замінив Мединський.
Володимир Зеленський назвав заміну керівника ворожої делегації "несподіванкою" і сигналом того, що Кремль має намір тягнути час з ухваленням конкретних рішень.