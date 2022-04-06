У переговорів із Росією своє завдання на цій війні

Для тих, у кого емоції відключають розум. Попри Харків. Попри Маріуполь. Попри Чернігів. Попри Бучу. Попри Бородянку. Попри всі звірства російських окупантів. Переговори потрібні. Переговори будуть. Попри те, що ви думаєте про це.

Це процес

Переговори мають своє завдання на цій війні. Це окремий фронт. Найменш популярний, але вкрай потрібний. Це процес.

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Коментувати цю стадію переговорів на підставі того, що звучить публічно – непродуктивно. Орієнтуватися на подачу російської сторони – відвертий ідіотизм.

Рішення, які не ухвалить український народ, втілити неможливо. Якщо вам здається, що персонально ви це розумієте, а решта цього не розуміють – ви, м'яко кажучи, дивний(-а).

Результат переговорів буде визначено на полі бою

Цей результат залежить не лише від героїзму наших воїнів і талантів нашого командування. Але й від закордонної допомоги. Ключове слово – залежить.

Пан Лавров раптово побачив "більше реалізму" у тезах української делегації від 29 березня. За тиждень. Чого впритул не бачив раніше. Прозрів.

Як ви розумієте, у поведінці української делегації нічого не змінилося. Просто Україна витримала ще тиждень. А світ починає дізнаватися про Бучу та інші місця злочинів окупантів.

Тому концентруйтеся на тому, що дає Україні переваги та зміцнює. Потрібні всі наші сили.

Зеленський: Я запрошую Меркель та Саркозі відвідати Бучу – дивіться відео: