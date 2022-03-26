Перегруповуються та продовжують обстріли: дії окупантів на різних напрямках

Українські захисники вже 30 днів нищать російських окупантів. Проте ті продовжують намагатися захопити українські міста та поповнити свої втрати.

ЗСУ боронять Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення вони ліквідували приблизно 16 тисяч ворожих солдатів.

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Вороги перегруповують свої підрозділи

У Генштабі розповіли, що 25 березня суттєвих змін в тактиці дій окупантів не відбулося. Вони зосереджували свої зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів. Окрім цього окупанти продовжували завдавати артилерійських та авіаційних ударів як по військових об'єктах, так і по об'єктах цивільної інфраструктури.

Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Також загарбники переміщують додаткові артилерійські підрозділи до кордону з Україною. Ці дані наразі уточнюють захисники.

У Харківській області окупанти обмежують пересування мирних жителів, встановлюючи блокпости. Окрім цього, вони не полишають спроб придушити спротив жителів Херсону, Генічеська, Мелітополя, приблизно 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників. Для цього вороги залучають підрозділи Росгвардії.

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Дії окупантів на окремих напрямках

На Волинському напрямку окупанти не проводили наступу. Ймовірним залишається залучення окремих підрозділів збройних сил Білорусі до агресії проти України.

окупанти не проводили наступу. Ймовірним залишається залучення окремих підрозділів збройних сил Білорусі до агресії проти України. В окремих районах на Поліському напрямку ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи українських військ.

ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи українських військ. На Сіверському напрямку окупанти зосереджували основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Також вони продовжили укріплювати свої позиції та завдавати вогневого впливу на окремі підрозділи ЗСУ.

окупанти зосереджували основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Також вони продовжили укріплювати свої позиції та завдавати вогневого впливу на окремі підрозділи ЗСУ. На Слобожанському напрямку , в районі міста Суми, основні зусилля окупантів зосереджувалися на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів. В районі Харкова ворог продовжує спроби блокування українських підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії. Окрім цього, загарбники досі завдають ураження інфраструктурі та оборонним об'єктам міста. Також окупанти намагаються наростити зусилля на напрямку до Ізюма, переміщуючи додаткові підрозділи та техніку.

, в районі міста Суми, основні зусилля окупантів зосереджувалися на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів. ворог продовжує спроби блокування українських підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії. Окрім цього, загарбники досі завдають ураження інфраструктурі та оборонним об'єктам міста. Також окупанти намагаються наростити зусилля на напрямку до Ізюма, переміщуючи додаткові підрозділи та техніку. На Донецькому напрямку вороги продовжують перегруповуватись, аби відновити наступ та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

вороги продовжують перегруповуватись, аби відновити наступ та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються відновити свою боєздатність та поповнення запасів, щоб підготуватися до наступу.

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