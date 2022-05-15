Перегрупування біля Харкова: окупанти поповнюють запаси та намагаються відновити наступ
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Україна продовжує гідно протистояти російським окупантам. ЗСУ поступово відтісняють ворога від Харкова та звільняють населені пункти області.
Втім, є ймовірність повторного наступу, оскільки ворог перегпуповується неподалік Харкова. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 06:00.
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Перегрупування окупантів біля Харкова
Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ворог перегруповує підрозділи, поповнює запаси та буде намагатися відновити наступ.
На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей,
– йдеться у повідомленні.
Водночас на Харківському напрямку підрозділи російського противника активних бойових дій у цю добу не вели.
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня повідомив, що ЗСУ переходять у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.
- Після того, як наші захисники перейшли в контрнаступ, їм вдалося звільнити одразу 4 населені пункти. Йдеться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові перейшли в оборону замість подальшого наступу. Російські окупанти перегруповуються на Харківщині та намагаються не допустити вихід ЗСУ на кордон України.
- Щоб сповільнити контрнаступ українських військових, Збройні сили Росії підірвали три мости у Харківській області. Зробили вони це, коли відступали.
- Попри те, що ЗСУ здійснюють контрнаступ, російські окупанти не припиняють гатити по цивільних. В Ізюмському районі війська агресора вдарили по ангару, внаслідок чого загинули 3 людини.
- Також росіяни знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, в якому був штаб гуманітарної допомоги.
- При цьому в обласному центрі з'явились затори, оскільки безліч людей вирішили повернутись додому після того, як наші військові звільнили низку населених пунктів Харківщини, а ворожі обстріли самого Харкова стали менш інтенсивними.
- Також у Харкові повідомили про відновлення роботи наземного громадського транспорту. У понеділок 16 травня у місті запрацюють 4 трамвайні, а також 8 тролейбусних маршрутів. Крім того, пересуватися можна буде за допомогою автобусів.
- Водночас глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що повертатися ще зарано. Покидаючи захоплені території, російські військові залишали безліч мін і снарядів. Тож спочатку свою роботу повинні виконати піротехніки.
- Олег Синєгубов зазначив, що впродовж 13 травня окупанти не гатили по самому Харкову. Натомість усі свої сили ворожі війська зосередили на області.
- Володимир Зеленський на своїй телеграм-сторінці оприлюднив жахливі фото наслідків обстрілів російськими окупантами області. Він зазначив, що спалені дитячі атракціони та зруйновані мости – це намагання росіян вимістити своє безсилля.
Зауважте – назвали регіони, де Росія готується до наступу: дивіться відео