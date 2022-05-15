Перегрупування біля Харкова: окупанти поповнюють запаси та намагаються відновити наступ

Україна продовжує гідно протистояти російським окупантам. ЗСУ поступово відтісняють ворога від Харкова та звільняють населені пункти області.

Втім, є ймовірність повторного наступу, оскільки ворог перегпуповується неподалік Харкова. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 06:00.

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Перегрупування окупантів біля Харкова

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, ворог перегруповує підрозділи, поповнює запаси та буде намагатися відновити наступ.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей,

– йдеться у повідомленні.

Водночас на Харківському напрямку підрозділи російського противника активних бойових дій у цю добу не вели.

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