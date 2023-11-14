Фальстарт: ексагент КДБ припустив, як з'явилась новина про "перегрупування" росіян

У Росії заявили про "перегрупування" російських військових на Херсонщині, але згодом анулювали цю інформацію. Інцидент може свідчити про розбіжності між військовим і політичним керівництвом країни-агресорки.

Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що не могло бути ніякої помилки. У військовій справі завжди є оперативні плани, які затверджують на рівні командування та генштабу.

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"У реальній війні, яку веде Росія проти України, а саме в позиційній війні, жодних випадкових рішень не буває – усе узгоджується з командуванням і генштабом. Якщо оголосили, що перегрупування триває, значить, його узгоджували", – констатував Жирнов.

Аналітики ISW вважають, що заява про відхід російських військ з лівобережжя Херсонщини могла бути інформаційною операцією проти Сил оборони України. Ворог хотів змусити захисників недооцінити його сили.

Оскільки повідомлення про "перегрупування" видалили, то можна припустити, що його опублікували завчасно.

Так, ми спостерігали фальстарт,

– зазначив Жирнов.

Путін не зважає на військову доцільність

Завжди існує протистояння між військовим і політичним керівництвом, але в Росії воно постає особливо гостро. Кремлю абсолютно байдуже на військову доцільність – усе зав'язано на видимості "перемоги".

Зокрема, цим можна пояснити наступ росіян на Бахмут і Авдіївку, які не мають стратегічного значення.

"У Путіна є лише його доцільність. Він живе у віртуальній реальності, яку він сам собі створює. І далі він намагається викривити справжню реальність під свою", – пояснив Жирнов.

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