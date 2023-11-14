У ЗСУ пояснили, що можуть означати заяви росіян про "перегрупування" з лівого берега
Загарбники заявили про свій "відхід" з лівобережжя Херсонської області, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України. Водночас отримали зворотний ефект.
Це пояснила речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, після невдалої заяви про нібито "відхід" в армії ворога почалась паніка, саме тому заяву довелося "анулювати".
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Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала,
– пояснила Гуменюк.
Речниця додала, що натомість росіяни отримали фактично зворотний ефект: в їх війську почалась паніка і розбрат, це і змусило їх скасувати свою заяву.
"Насправді в них не дуже хороші справи. Оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які перебувають на лівому березі, близька до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть", – зазначила Наталія Гуменюк.
Головне про нібито "відхід"
- 13 листопада російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяви міноборони Росії поширили інформацію про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу контингенту на Херсонщині. Мовляв, їх зібралися відводити на схід від Дніпра, виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".
- Маневри пояснювали планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".
- Згодом заяву про "перегрупування" сил в окупованих районах Херсонської області було "анульовано".
- До речі, аналітики Інституту вивчення війни припустили, що таким чином ворог намагався змусити Сили оборони недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області. Також там припустили, що інформація могла просто передчасно "просочитись" в інфопростір.