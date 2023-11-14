У ЗСУ пояснили, що можуть означати заяви росіян про "перегрупування" з лівого берега

Загарбники заявили про свій "відхід" з лівобережжя Херсонської області, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України. Водночас отримали зворотний ефект.

Це пояснила речниця Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, після невдалої заяви про нібито "відхід" в армії ворога почалась паніка, саме тому заяву довелося "анулювати".

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Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала,

– пояснила Гуменюк.

Речниця додала, що натомість росіяни отримали фактично зворотний ефект: в їх війську почалась паніка і розбрат, це і змусило їх скасувати свою заяву.

"Насправді в них не дуже хороші справи. Оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які перебувають на лівому березі, близька до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть", – зазначила Наталія Гуменюк.

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