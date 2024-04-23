Чи законний перехід релігійної громади від УПЦ МП до Київського патріархату: рішення суду

У вівторок, 23 квітня з’явилася постанова Великої Палати Верховного Суду щодо права переходу громади від Московського патріархату до ПЦУ. Суд зазначив, що ніхто не має права чинити всупереч волі віросповідання.

Йдеться про справу представника УПЦ МП Олександра Хрустюка, який оскаржував рішення релігійної громади на Житомирщині. Та вирішила перейти до української церкви й змінила статут.

Дивіться також Заборона Московської церкви: хто з нардепів готовий підтримати законопроєкт у другому читанні

Рішення суду

У своїй постанові, Велика Палата зазначила, що ані суд, ані держава не мають права забороняти релігійним громадам так чинити без санкцій церкви, бо це б перешкоджало свободі віросповідання.

Мала б місце ситуація, у якій держава поставила б визнання релігійної громади в залежність від волі визнаної церковної влади, яка вочевидь такому визнанню громади опирається, що свідчило б про недотримання нею обов`язку бути нейтральною та неупередженою у відносинах з різноманітними релігіями, конфесіями та переконаннями,

– йдеться у вироку.

У цьому висновку Велика Палата Верховного Суду також ураховує, що згідно з законодавством, частина громади, яка не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову релігійну громаду. Для цього вона має укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником.

Рішення Верховного Суду щодо переходу до ПЦУ / скріншот рішення

Водночас адвокат Ростислав Кравець болісно відреагував на таке рішення. Його паблік у телеграмі, як зазначає громадська ініціатива "Голка" входить до російської мережі, що дискредитує судову реформу. Зокрема, у реакції на постанову Великої Палати Кравець називає суддів "випадковими людьми" і звинувачує їх в тому, що вони "самоусунулися від вирішення цього принципового спору".

Позиція Кравця щодо "ФСБ у рясах" не дивує. На його телеграм-каналі, який входить до кремлівської мережі, він системно знецінює судову реформу, доброчесних суддів, лідерів ключових громадських організацій, які вболівають за судову реформу – Фундації DEJURE та Центру протидії корупції,

– зазначила очільниця "Голки" Ірина Федорів.

Також активістка зазначила, що дуже прикро те, що на засіданні парламенту знову немає в порядку денному урядового проєкту, який має унеможливити діяльність московського патріархату в Україні.

"ФСБ у рясах"