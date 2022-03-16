Переходьте на бік правди, – білоруські добровольці звернулися до військових своєї держави

Білоруські добровольці закликали військових своєї країни переходити на сторону України. В іншому випадку їх чекає безслав'я та смерть.

Зі зверненням виступила окрема група білоруських добровольців "Чорний кіт", яка є частиною Батальйону імені Кастуся Калиновського.

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Просять військових переходити на бік правди

Добровольці пропонують підрозділам переходити на бік правди та приєднуватись до лав батальйону Калиновського. Наголосили, що кожного, хто це зробить, приймуть до складу визвольного руху білоруської нації як брата.

Тих, хто змінив військову присягу Білорусі та білоруському народу, як і путінських холуїв, чекає безслав'я і смерть!

– наголосили у зверненні.

Нагадаємо, Білорусь стягнула до кордону своїх військових. Є ризик, що армія Лукашенка приєднається до Росії у війні. Однак сам білоруський диктатор каже, що робити цього, мовляв, не збирається.

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