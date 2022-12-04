Дружина окупанта вірить, що отримає виплати за його службу: розповіла план дій

Українські захисники продовжують "давати на горіхи" російським загарбникам. Проте окупанти навіть не отримують зарплатню за свою службу Путіну.

Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною. Росіянка розповідає чоловікові, що їхня дочка щодня плаче, через те, що батько на війні.

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Окупантам не виплачують зарплату

Російський найманець скаржиться дружині, що над його головою щодня "літають міни". Потім розмова плавно переростає в оскарження бездіяльності військового керівництва.

Росіянка каже, що ніяких виплат за службу свого чоловіка досі не отримала. У свою чергу окупант розповідає, що і на передовій ніхто не знає, коли буде зарплатня. За його словами, на такі запитання усі знизують плечима.

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Жінка каже, що як тільки цю проблему починають "роздувати" та привселюдно про неї говорити, то її швидко вирішують.

Давай тоді я буду діяти вже зухвало та привселюдно, тоді прийдуть гроші,

– каже дружина загарбника.

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