"Є необхідна динаміка": Зеленський заявив про успіх на гарячих ділянках передової

В Україні успішно випробували нові вітчизняні перехоплювачі проти російських реактивних дронів типу "Шахед", зафіксувавши реальне збиття цілі. Українські військові також посилюють позиції на фронті.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Що відомо про успішне збиття реактивного "Шахеда"?

Українські розробники та військові досягли важливого успіху у протидії новим повітряним загрозам ворога. Результативне випробування засобів перехоплення стане основою для їх подальшого масового виробництва та розгортання на фронті.

Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних шахедів: було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати,

– зазначив Зеленський.

Нові операції та ситуація на фронті

За словами президента, Україна крок за кроком знаходить ефективні відповіді на російські загрози та створює власні засоби тиску на противника. Наразі Сили оборони готують нові активні та далекобійні операції проти окупаційних військ.

Під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого також обговорили поточний стан справ на найгарячіших ділянках передової. Зокрема, на Донеччині фіксують необхідну динаміку, а на Куп'янському напрямку українські військові готують відповідне посилення.

Водночас на Олександрівському напрямку українські підрозділи системно нищать позиції та техніку російських загарбників. Глава держави окремо відзначив високу ефективність та стійкість воїнів 82-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад.

Нагадаємо, українські військові зірвали задум російського командування щодо оточення українських міст-фортець на сході. За словами Андрія Білецького, південне просування окупантів через Добропілля вдалося зупинити, а північне угруповання фактично розгромлене, тому Росії буде складніше реалізувати план охоплення українських позицій.