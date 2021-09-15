Переховувався 7 років: СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині

СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області. Зловмисник 7 років переховувався від українських правоохоронців у Росії.

Співробітники Служби безпеки арештували його під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

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За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму в Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР",

– повідомили в СБУ.

Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів зловмисник втік до Росії.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та оголосили його у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Понад 160 зловмисників отримали судові вироки.

Ще понад 60 матеріалів проваджень направлено до судів.

СБУ продовжує роботу щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів незаконного "референдуму" 2014 року на сході України.



СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині / Фото Служби безпеки