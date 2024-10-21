"Це наше суверенне право": у Кремлі прокоментували відправку військових з КНДР до Росії

У Кремлі назвали "суперечливими" повідомлення про відправку військових КНДР до Росії для розгортання в Україні. Водночас цю інформацію в Росії не заперечили.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. За його словами, КНДР є "близьким сусідом і партнером" Росії.

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У Кремлі висловились про перекидання військ КНДР

Журналісти попросили Пєскова прокоментувати повідомлення про відправку військових з КНДР для участі у війні.

Ми бачимо багато суперечливої ​​інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому багато суперечливої ​​інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися,

– відповів речник кремлівського диктатора.

За його словами, це питання стосується ведення війни, тому Пєсков порадив медійникам звернутися до міноборони Росії.

Ми розвиваємо наші відносини у всіх галузях, і це наше суверенне право. Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми розвиватимемо це співробітництво і надалі,

– підсумував Дмітрій Пєсков.

До слова, раніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало посла Росії в Сеулі Георгія Зінов'єва. Такий крок був знаком протесту проти відправлення північнокорейських військ до країни для участі у війні.