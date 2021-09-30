Перекидаєте мертвих через кордон, – Лукашенко звинуватив Польщу в хаосі на кордоні з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю журналісту CNN, у якому спробував пояснити ситуацію з біженцями на кордоні. Білоруський диктатор звинуватив у всьому польський уряд.

Лукашенко назвав низку дій та заяв влади Польщі божевільними. У такий спосіб він намагався спростувати новини про жахіття на кордоні в Євросоюз.

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"Ви перекидаєте мертвих людей через кордон до нас", – заявив Лукашенко.

Аргументи білоруського диктатора

Він зазначив, що європейці не повинні звинувачувати Білорусь у витісненні біженців до ЄС. Мовляв, скаржитися можна було б тоді, якби біженці хотіли жити в Білорусі, а їх вигнали до Польщі чи Литви.

Чи є у вас факти, які доводять, що я штовхаю цих людей до кордону з Польщею? Ні, і бути не може. Олександр Лукашенко Самопроголошений президент Білорусі

У відповідь на запитання про транспортування мігрантів до ЄС силою та накачування їх наркотиками, білоруський диктатор зазначив, що "це божевілля". Він зажадав фактів, і лише за наявності фактів самопроголошений президент погодився взяти на себе за це відповідальність.

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Біженці гинуть в Середземному морі

За його словами, білоруська сторона запропонувала біженцям залишитися в країні, з огляду на наближення холодів. Однак мігранти запевнили, що у Європі їм пообіцяли політичний притулок. І на отримання цього притулку вони чекають 3 місяці.

Лукашенко також підкреслив, що Білорусь – не єдиний вхід для мігрантів до ЄС. Мовляв, чимало біженців гине по дорозі через Середземне море до Іспанії, Італії та Греції.

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