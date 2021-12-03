Перекинулася автоцистерна: під Вінницею сталася нова аварія з витоком аміаку

На Черкаському шосе поблизу Вінниці 3 грудня перекинулася автоцистерна з аміаком. Внаслідок цього стався витік газу.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Аварія сталася на автошляху М30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка – Луганськ – Ізварине.

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Рятувальники отримали інформацію про дорожню пригоду о 6:23, а вже о 9:40 розпочали роботи по перекачуванні аміаку з цистерни. Відомо, що вантажівка перевозила скраплений аміак обсягом до 19 тонн – саме тала ємність цистерни.

По прибуттю на місце події рятувальників ДПРЧ-5 обласного центру з'ясувалося, що дійсно сталося перекидання автоцистерни, в якій був скраплений аміак (безводний),

– пояснили у ДСНС.

Що саме стало причиною аварії – з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці події працюють співробітники ДСНС, а також додаткові сили та засоби – загалом 31 людина особового складу та 9 одиниць спецтехніки.

Чи є постраждалі

В результаті ДТП ніхто, крім кермувальника, не постраждав. Чоловік зараз перебуває у лікарні із травмою голови, але у свідомості.



Місце аварії під Вінницею / Фото ДСНС



Постраждав водій автоцистерни / Фото ДСНС



На місці аварії працюють рятувальники / Фото ДСНС

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