Перекинулася автоцистерна: під Вінницею сталася нова аварія з витоком аміаку
Джерело:ДСНС
На Черкаському шосе поблизу Вінниці 3 грудня перекинулася автоцистерна з аміаком. Внаслідок цього стався витік газу.
На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Аварія сталася на автошляху М30 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка – Луганськ – Ізварине.
Важливо На Харківщині стався витік аміаку на одному з підприємств
Рятувальники отримали інформацію про дорожню пригоду о 6:23, а вже о 9:40 розпочали роботи по перекачуванні аміаку з цистерни. Відомо, що вантажівка перевозила скраплений аміак обсягом до 19 тонн – саме тала ємність цистерни.
По прибуттю на місце події рятувальників ДПРЧ-5 обласного центру з'ясувалося, що дійсно сталося перекидання автоцистерни, в якій був скраплений аміак (безводний),
– пояснили у ДСНС.
Що саме стало причиною аварії – з'ясовуватимуть правоохоронці. На місці події працюють співробітники ДСНС, а також додаткові сили та засоби – загалом 31 людина особового складу та 9 одиниць спецтехніки.
Чи є постраждалі
В результаті ДТП ніхто, крім кермувальника, не постраждав. Чоловік зараз перебуває у лікарні із травмою голови, але у свідомості.
Місце аварії під Вінницею / Фото ДСНС
Постраждав водій автоцистерни / Фото ДСНС
На місці аварії працюють рятувальники / Фото ДСНС
Витік аміаку на Вінниччині: головне
- Вранці 29 листопада біля міста Немирів, що у Вінницькій області, на території підприємства "Райагрохім" із залізничної цистерни випарувався безводний аміак.
- За фактом забруднення повітря слідчі розпочали кримінальне провадження, у межах якого встановлюють причини витоку небезпечного газу.
- 30 листопада рятувальники повністю ліквідували випари аміаку, які спричинила аварія на підприємстві. Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин не виявили.