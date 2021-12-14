Перекинув через охорону: нардеп проніс у Раду касовий апарат – скандальне відео

Депутат від політсили "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко вирішив занести в парламент касовий апарат. На вході у залу охорона відмовилась його пропускати.

Співробітники відмовилися пускати нардепа з технікою. Вони загородили прохід, після чого почався конфлікт.

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Скандал з охоронцями через касовий апарат

На оприлюдненому відео помітно, що після загородженого проходу депутат вирішив піти на хитрість. Йому у цьому став допомагати інший народний обранець. Той хотів через голови охоронців сам пронести апарат.

Проте Ніколаєнко вирішив просто перекинути техніку у залу Ради над головами працівників. Після цього у них не залишилося причини для того, щоб перешкоджати прохід.

Депутат намагається пронести касовий апарат: дивіться відео НВ

"Що, не пустили?", – риторично запитався нардеп у бійців УДО. Після цього він без жодних проблем пройшов до зали засідань. Навіщо Ніколаєнку знадобився касовий апарат у Верховній Раді поки незрозуміло.

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