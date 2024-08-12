На Львівщині перекрили рух Київською трасою: вантажівка та мікроавтобус потрапили в ДТП

На Київській трасі у Львівській області сталася аварії за участі вантажівки та мікроавтобуса. Правоохоронці заявляють про повне перекриття руху на відповідній ділянці.

У понеділок вранці, 12 серпня, патрульна поліція Львівщини заявила про дорожньо-транспортну пригоду. Власне, поблизу населеного пункту Підбірці – це об'їзна Львова.

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Аварія на Львівщині та перекриття дороги

Траса, де сталася аварія, сполучає Київ та місто Чоп на заході України, має відповідну назву. Унаслідок ДТП за участі вантажівки та мікроавтобуса є постраждалі.

На автодорозі "Київ — Чоп" біля Підбірців рух перекритий повністю. Сталося ДТП з потерпілими за участю вантажівки та мікроавтобуса,

– пише патрульна поліція.

Правоохоронці наголошують, що на місці події працюють усі необхідні служби, а також закликають брати до уваги інформацію про повне перекриття руху на трасі під час планування маршрутів.

Як об'їхати перекриту ділянку на трасі "Київ – Чоп": дивіться на карті від Google maps

Що потрібно знати про трасу "Київ – Чоп" Траса "Київ – Чоп" (М06) є однією з найважливіших та найдовших автомагістралей України, яка з'єднує столицю України Київ з містом Чоп, розташованим на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. Вона є частиною європейського маршруту E40. Довжина – близько 821 кілометр. Траса проходить через низку важливих міст, зокрема Житомир, Рівне, Львів, Стрий та Ужгород.

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Згадаємо, що цими днями, 10 серпня увечері, в Одеській області зіткнулися легковик і вантажівка на 394 кілометрі траси "Київ – Одеса". Внаслідок цієї автопригоди загинула жінка, а також її 15-річна донька, про що повідомила поліція. Водночас відомо, що керманич вантажівки не постраждав.

Крім того, патрульна поліція Києва інформувала про жахливу ДТП в столиці, яка трапилася вранці 10 серпня. Унаслідок неї загинула інспекторка поліції Інна Ліфанова, що була також матір'ю двох дітей. Роботі в правоохоронних органах вона присвятила 9 років свого життя. Як пишуть колеги, була відповідальною та завзятою посадовицею.